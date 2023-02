﻿Zweiter Koggenzieher-Abend in Rostock: Klavierkabarett, politische Satire und Stand-up-Comedy

Beim zweiten Koggenzieher-Abend am 3. März werden David Weber, die Magdeburger Zwickmühle und David Stockenreitner auftreten. Was Gästen in der Bühne 602 und Zuschauern des Livestreams geboten wird und wie sie an Tickets kommen.

Rostock. Vom 2. bis 6. März wird es wieder den Rostocker Koggenzieher geben. Traditionell gibt es bei dem Kabarett-Festival in der Vorrunde drei Wertungsabende, die jeweiligen Tagessieger treten am Finalabend gegeneinander an. Wir stellen die Teilnehmer des zweiten Abends vor.

Der Mann am Klavier beim Rostocker Koggenzieher: David Weber

„Storno All Night Long“ – was wie ein Titel von Lionel Richie klingt, ist der Name des aktuellen Programms von David Weber. Er eröffnet am 3. März den Abend für den „Rostocker Koggenzieher“. Weber kommt eigentlich aus der Poetry Slam-Szene und war darin auch erfolgreich: 2018 wurde David Weber in Zürich Deutschsprachiger Vizemeister. Dann kam allerdings das Klavier hinzu – auch damit hatte der Künstler Erfolg: David Weber gewann mit seinem neuen Programm unter anderem die Singer/Songwriter-Jahresfinals von Hamburg und Leipzig. Im Jahr 2020 erhielt David Weber den Bielefelder Kabarettpreis.

Magdeburger Zwickmühle bringt politische Themen auf die Bühne

Vertreter aus der Sparte politisches Kabarett in dieser Koggenzieher-Ausgabe ist die Magdeburger Zwickmühle. „Bis auf Heiteres“ ist das Programm benannt, das Marion Bach und Heike Ronniger auf die Bühne bringen. Am Piano werden sie begleitet von Oliver Vogt. Das politisch-satirische Kabarett-Programm greift aktuelle Themen auf – und davon gibt es wahrlich genug. Denn die Welt steht Kopf, das ist nicht nur die Einschätzung der beiden Kabarettistinnen. Es ist also an der Zeit, dass Heike Ronniger und Marion Bach die weltbewegenden Ereignisse auf der Bühne einmal ordnen. Die Welt ist ein Trauerspiel, deshalb muss Satire sie ordnen und eine Komödie sein. So muss politisch-satirisches Kabarett in diesen Zeiten sein – am 3. März um 20.30 Uhr beim Koggenzieher.

David Stockenreitner: Gratwanderungen an Geschmacks-Grenzen

Der dritte Teilnehmer am zweiten Wertungsabend ist David Stockenreitner. Der österreichische Kabarettist hat sein Programm „Down“ genannt, er serviert darin Stand-up-Comedy ohne Barrieren. Der persönliche Hintergrund: David Stockenreitner ist zwei Monate zu früh zur Welt gekommen und war daher noch nicht ganz „al dente“, wie er heute sagt. Der Brutkasten wurde zunächst sein Rückzugsort. Aus seiner heutigen Lebenswirklichkeit schöpft er heute auch seine Inhalte: So erzählt David Stockenreiner auch vom Konkurrenzkampf zwischen Invaliden. Außerdem erläutert er den artgerechten Umgang mit Beamten in seiner Heimat Österreich. Der Künstler bringt sein Programm etwas schüchtern, schonungslos und auch böse auf die Bühne. Dabei ist auch Selbstironie inbegriffen. David Stockenreitner vollführt seine Gratwanderungen entlang diverser Geschmacks-Grenzen. Sein Programm „Down“ beginnt am 3. März um 21.20 Uhr.

Der „Koggenzieher“-Finalabend ist am 5. März

Der Rostocker Koggenzieher geht in diesem Jahr in die 19. Runde. Das Festival findet traditionell in der Bühne 602 in Rostock statt. Wer von den neun Teilnehmern gewinnt, wird die Jury entscheiden, zusätzlich kann auch das Publikum abstimmen. Am Finalabend treten die drei Tagessieger gegeneinander an. Der Koggenzieher-Preis ist für die erfolgreichen Teilnehmer mit Geld verbunden – für Gold werden dreimal 602 Euro vergeben, für Silber zweimal 602 Euro und für Bronze gibt es einmal 602 Euro. Der Publikumspreis ist für den Gewinner mit 301 Euro dotiert. Die gesamte Veranstaltung wird auch als Livestream übertragen.

Die Moderation an den Vorrunde-Abenden vom 2. bis 4. März wird wieder das Duo Fiete und Schiete haben. Den Finalabend am 5. März moderiert René Sydow. Der Gesamtsieger zeigt am 6. März sein komplettes Solo-Programm. Zu den Festival-Unterstützern gehören die OSTSEE-ZEITUNG, die VR-Bank Mecklenburg eG, die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Rostock sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

So können Sie beim Rostocker Koggenzieher dabei sein

Der Koggenzieher-Wettbewerb findet vom 2. bis 6. März in der Bühne 602 statt. An den ersten drei Tagen treten jeweils drei Künstler gegeneinander an. Die Gewinner treffen am Sonntag, 5. März, aufeinander. Am Montag präsentiert der Sieger sein Gewinnerprogramm.

Tickets für die fünf Veranstaltungen vor Ort: Bühne 602, Warnowufer 55, 18057 Rostock oder im Pressezentrum, Richard-Wagner-Str. 1a, oder auf der Seite der Compagnie de Comédie. Karten kosten 23,60 Euro

OZ+ Leser können alle Streams kostenlos schauen. Abos gibt es unter ostsee-zeitung.de/+

Wer nur an den Koggenzieher-Streams interessiert ist, kann diese ebenfalls auf der Seite der Compagnie de Comédie (Einzelticket 5 Euro, für alle Tage 15 Euro) erwerben. Hier ist zusätzlich eine Spende für die Rostocker Kulturszene möglich.