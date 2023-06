﻿„Zwischen Tüll und Tränen“ auf Vox: Rostockerin bei Hochzeitskleid-Duell – damit hat sie nicht gerechnet

Rostock. In ihrem Geschäft „Bride Stories“ in Rostock erfüllt Melanie Schmidt (26) Bräuten den Traum vom perfekten Hochzeitskleid. Jetzt wird für die Unternehmerin selbst ein lang gehegter Wunsch wahr: Sie feiert mit „Zwischen Tüll und Tränen – Das Duell“ TV-Premiere. „Ich freu mich riesig. Das ist eine der aufregendsten Erfahrungen meines Lebens.“

In der Vox-Sendung treten pro Folge zwei Brautausstatter gegeneinander an. Sie müssen für ein- und dieselbe Braut das Kleid finden, das zu deren Vorstellung, Figur und Budget passt. Dass sie ihr Fashion-Gespür vor laufender Kamera beweisen darf, kann Melanie Schmidt kaum fassen.

Dreharbeiten in Leipziger Schloss

Sie habe sich zunächst kaum Chancen ausgerechnet. „Ich hab’ mich mit einem Video beworben. Der Sender hat mir daraufhin gesagt, dass so viele Brautmodengeschäfte mitmachen wollen und ich wohl Monate auf eine Antwort warten muss.“ Von wegen: Wenige Tage nach ihrer Bewerbung kam die Zusage.

Was Vox am Dienstag (6. Juni) ab 16 Uhr sendet, wurde im März in einem Schloss in Leipzig gedreht. Was sie dort erwartet, wusste Melli Schmidt vorher nicht. Anhand eines Steckbriefs mit Eckdaten der Braut musste die Modeexpertin eine Kleiderauswahl zusammenstellen. Mit den Roben im Gepäck ging es von Rostock nach Leipzig. „Ich wurde mit einem Shuttle abgeholt und hab’ mich ein bisschen wie ein Promi gefühlt“, erzählt sie und lacht.

Bedenken wegen „Shopping Queen“

Dabei wäre es beinahe nicht dazu gekommen – wegen „Shopping Queen“. Die Vox-Show mit Designer Guido Maria Kretschmer war schon mehrfach zu Gast in Rostock und hat auch mit Melanie Schmidts früherer Chefin gedreht – mit teilweise unschönen Folgen. Sie sei nach der Ausstrahlung online verrissen worden und habe Hasskommentare auf Facebook bekommen.

Doch Melli Schmidt traut sich trotzdem. Und muss sich gleich überwinden. „Ich musste an meine Gegner sechs Kampfansagen machen – eigentlich gar nicht mein Ding“, sagt sie und lacht. Komplimente verteilt sie an die Braut. „Sie war supersüß.“ Leicht gemacht hat es ihr die Kundin aber nicht.

Challenge für Rostockerin: Sie kämpfte gegen zwei Münchener

Auch die Konkurrenz war eine Überraschung. Melanie Schmidt musste sich gegen zwei Männer behaupten: die Münchener Neat und Süleyman von „Neat Couture“. „Das war echt hart. Sie haben mir die ganze Zeit richtig Konter gegeben.“

Ob sich die Rostockerin durchsetzen kann, erfahren Zuschauer am Dienstag auf Vox. So viel vorweg: Beim Sender ist sie gut angekommen. Deshalb schickt Vox sie nun regelmäßig auf Sendung. Am 12. Juni sei sie erstmals bei „Zwischen Tüll und Tränen“ zu sehen und auch weitere Folgen von „Das Duell“ habe sie schon abgedreht, verrät die Brautmode-Expertin.

Neueröffnung: Rostocker Brautmodengeschäft wächst

Ein weiteres Geheimnis wird am 7. Oktober gelüftet: Am vierten Geburtstag ihrer Boutique will Melli Schmidt die bislang ungenutzte Etage über ihrem Laden eröffnen und dort künftig exklusiv Kleider und Hochzeitsringe anbieten. „Auch unser Deko-Verleih zieht nach oben.“ Weil sie Events liebt, will Melli selbst welche anbieten: Workshops, wie Poledance-Kurse für Junggesellinnenabschiede, seien geplant.

Das Loft soll zudem Hochzeitslocation werden. Kleine Brautgesellschaften können dort dann in traumschöner Kulisse feiern. Zunächst ist bei Melli Schmidt privat Party angesagt: Ihre Premiere bei „Zwischen Tüll und Tränen – Das Duell“ will sie sich mit ihrem Team im heimischen Wohnzimmer anschauen.

Sendetermine „Zwischen Tüll und Tränen – Das Duell“: montags bis freitags von 16 bis 17 Uhr auf Vox „Zwischen Tüll und Tränen“: montags bis freitags von 17 bis 18 Uhr auf Vox Nach der TV-Ausstrahlung sind die aktuellen Folgen beider Doku-Soaps online abrufbar auf dem Streaming-Portal RTL+.

Bride Stories, Ernst-Barlach-Straße 7, Rostock, geöffnet Di-Sa 11-19 Uhr

