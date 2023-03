﻿Greifswalder Malerin Claudia Heinicke: „Das Schöne an der Abstraktion ist, dass man in die Tiefe gehen kann“

Ist Besamung von Kühen ein Verbrechen an der Tierwelt? Ein selbst ernannter Klimaaktivist brachte mit zugeklebten Schlössern in Greifswald viele Menschen in Aufruhr. Milchbauer Klaus-Dieter Augustin aus Kemnitz erklärt, wie seine Tiere leben, warum er sie im Stall hält und besamt.