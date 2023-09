﻿Greifswalder Schülerin kickt im neuen Frauenteam von Hansa Rostock: „Erst die Schule danach das Training“

Greifswald/Rostock. Seit ihrem fünften Lebensjahr rennt Jette Schramm mit Begeisterung dem runden Leder hinterher, schoss für den Greifswalder FC so manches Tor. Jetzt wechselte die 16-Jährige von ihrer Heimatstadt nach Rostock zum FC Hansa. Der Verein geht in dieser Saison erstmalig seit 30 Jahren wieder mit einer Frauenmannschaft an den Start. Jette spielt dort wie zuletzt auch in Greifswald in der Verbandsliga, der landeshöchsten Spielklasse und zugleich vierthöchsten Spielklasse im Deutschen Fußballbund.

„Ich war in Greifswald immer sehr glücklich, aber hätte gern noch mehr Leistung erbracht. Ich möchte mich sehr gern weiterentwickeln“, erzählt sie. Deshalb war die Freude groß, als Frank Goesch, bei Hansa seit Februar der Koordinator für Frauen- und Mädchenfußball, zur Sichtung in die Hansestadt am Bodden kam.

Die gebürtige Greifswalderin Jette Schramm spielt in der Saison 2023/24 in der neu gegründeten Frauenmannschaft des FC Hansa Rostock. © Quelle: TONI ROHMANN

Jette witterte ihre Chance, bewarb sich und wurde nach Rostock eingeladen. „Im Juni bekam ich schließlich den Anruf, dass Hansa mich gern mit der Kogge auf der Brust sehen würde“, blickt die Elftklässlerin zurück. Die Freude sei riesig gewesen – auch in ihrer Familie. „Meine Eltern standen dem Fußball immer offen gegenüber“, sagt die Spielerin.

Ab sofort ist der Greifswalder FC ihre Konkurrenz

Angefangen habe sie vor elf Jahren beim FC Pommern, der 2015 mit dem GSV04 zum Greifswalder FC fusionierte. „Im Kindergarten Arche Noah hatte ich damals immer Jungsfreunde. Durch sie kam ich zum Fußball“, erinnert Jette. In der Bambini-Gruppe des Vereins lernte sie die ersten Regeln auf dem Platz und durchlief in den folgenden Jahren alle Altersklassen – immer an der Seite der Jungs, bis sie zum Schluss in der Frauenmannschaft des GFC landete. Heißt: Ab sofort tritt die gebürtige Greifswalderin gegen ihre ehemaligen Teamkameradinnen an.

In der neuen Mannschaft laufe es gut. „Wir haben uns gefunden, harmonieren auf dem Platz“, sagt Jette Schramm. Ausdruck dessen sind die Ergebnisse der neun Vorbereitungsspiele im Sommer: „Wir haben keine Niederlage einstecken müssen, haben sieben Mal gewonnen und zweimal ein Unterschieden erreicht“, berichtet die Fußballerin freudig. Im letzten Testspiel vor dem Saisonauftakt konnte das Frauen-Team ein echtes Torfestival feiern. Beim TSV Neustadt hieß es am Ende der Partie 19:0 für Hansa.

Greifswalderin wechselt zu Hansa: Erst die Schule dann Training

Während die Vorbereitung noch in den Ferien lief, heißt es jetzt: Schule, Training und Pflichtspiele wieder unter einen Hut zu bringen. Erstmals fern von Zuhause. Jette wechselte von der Montessorischule Greifswald an die CJD Christophorusschule Rostock, wohnt nun im Internat.

„Ich kannte bereits einige meiner neuen Mitschüler, bin sehr zufrieden“, erzählt sie und fügt hinzu: „Mir ist wichtig, dass ich die Schule nicht vernachlässige. Aber es läuft alles sehr strukturiert, man hat seinen Plan: Erst die Schule danach das Training.“

Dreimal die Woche geht es für jeweils anderthalb Stunden auf den Platz, zwischendurch joggen, wenn es die Zeit erlaube. Und am Wochenende nach Hause. „Die Trennung von meinen Freunden war ganz schön hart, aber wir stehen ja im Kontakt“, erzählt die Schülerin.

Erstes Hansa-Pflichtspiel gegen Landesmeisterinnen

Sonntag steht nun die erste Pflichtpartie an. Sie wird am 10. September im Volksstadion ausgetragen. „Wir werden hochmotiviert gegen die HSG Warnemünde antreten“, sagt das Hansa-Mädel. Die Begegnung dürfte spannend werden, handelt es sich doch bei den Gästen um die amtierenden Landesmeisterinnen. Anpfiff ist 14 Uhr, der Eintritt für alle frei.

„Ich werde mein Bestes geben“, versichert Jette, ihr großes Ziel im Hinterkopf. Daraus macht sie kein Geheimnis: „Natürlich möchte ich mal Profifußballerin werden. Aber Schritt für Schritt. Erst einmal liegt der Fokus jetzt ganz auf Hansa.“

