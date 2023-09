﻿Greifswalderin (16) im neuen Frauenteam von Hansa Rostock: „Ich will Profifußballerin werden“

In der Hansestadt am Ryck spielt Jette Schramm schon seit Kindesbeinen Fußball. Jetzt gehört die 16-Jährige zum Kader des FC Hansa Rostock, wechselte dafür die Stadt und die Schule. Die Trennung von ihren Freunden fällt ihr aber schwer.

Greifswald/Rostock. Seit ihrem fünften Lebensjahr rennt Jette Schramm mit Begeisterung dem runden Leder hinterher, schoss für den Greifswalder FC so manches Tor. Jetzt wechselte die 16-Jährige von ihrer Heimatstadt nach Rostock zum FC Hansa. Der Verein geht in dieser Saison erstmalig seit 30 Jahren wieder mit einer Frauenmannschaft an den Start. Jette spielt dort wie zuletzt auch in Greifswald in der Verbandsliga, der landeshöchsten Spielklasse und zugleich vierthöchsten Spielklasse im Deutschen Fußballbund.