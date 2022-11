﻿300 000 Euro teure Krebstherapie erstmals an Unimedizin Greifswald zugelassen

Professor Florian Heidel, Direktor der Onkologie an der Unimedizin Greifswald

Mit dieser neuen Behandlungsmethode an der Universitätsmedizin Greifswald und Rostock steigen die Heilungschancen für einige Patienten erheblich. Weiße Blutkörperchen werden entnommen, genetisch verändert und per Infusion wieder in den Körper gebracht. Doch die Nebenwirkungen können gravierend sein.

