Olena Radiyevska unterrichtet an der Musikschule am Wall in Greifswald Klavier.

Greifswald. Olena Radiyevska empfängt am Nachmittag ihren ersten Schüler zum Klavierunterricht. Am Tag danach pendelt sie von Greifswald nach Rostock, um ihre anderen Schüler zu betreuen. Die 40-Jährige ist ausgebildete Pianistin, Korrepetitorin – und zurück in ihrem Musikeralltag. Dennoch ein anderer Alltag als in Charkiw, ihrer Heimat in der Ukraine, wo sie an der Nationalen Universität der Künste arbeitete.

Vor fünf Monaten floh sie vor den Bomben und russischen Truppen aus ihrer Heimatstadt unweit der russischen Grenze. Ihre Eltern wollten bleiben, die 40-Jährige schaffte es mit dem Zug nach Lwiw (Lemberg). Weiter nach Polen, dort traf sie einen Landwirt aus Vorpommern und fuhr mit ihm Richtung Hansestadt. Genauer: In das Örtchen Gut Netzeband, in ein Haus, dessen Besitzer klassische Musik und Kunst genauso wertschätzen wie Radiyevska, sodass die drei sofort eine Verbindung zueinander haben.

Pianistin lehrt in mehreren Sprachen

Über private Netzwerke kam sie zu einem ersten Konzert im ausverkauften Dom St. Nikolai, ein Benefiz für die Ukraine. Mit Hunderten Zuschauern hatte sie nicht gerechnet. „Im April war es draußen kalt, in der Kirche noch kälter“, sagt sie rückblickend.

Kurze Zeit später organisierte sie weitere Auftritte, nimmt an einem Musikwettbewerb bei der Bachwoche teil. Sie lernt den Greifswalder Modehändler Jens Krafczyk kennen. Der empfiehlt die Musikschule am Wall. Die Inhaber Jacoba Arekhi-Putensen und Johann Putensen freuen sich, sie in ihrem Haus zu begrüßen. „Wir haben uns sofort als Menschen und als Künstler verstanden, als wir ein Stück von Puccini miteinander gespielt haben“, sagt Radiyevska über Arekhi-Putensen.

Ukrainer finden Arbeit Im Juli registrierte die Arbeitsagentur Greifswald insgesamt 779 Menschen aus der Ukraine, die in Vorpommern-Greifswald Arbeit suchen. Im Vorjahr waren es noch 25 Ukrainerinnen und Ukrainer, teilt eine Sprecherin der Arbeitsagentur mit. Insgesamt waren im Juli 1 475 Menschen mit ausländischem Pass im Landkreis arbeitslos gemeldet. Die Arbeitsaufnahmen von Ukrainerinnen in der Region finden laut den Angaben beispielsweise im Bereich Verkauf, beim Friseur, im Bereich Reinigung, im Hotel- und Gastgewerbe, in der Pflege und im Bildungsbereich statt. Sollten Unternehmen Fragen zur Einstellung von ausländischen Menschen haben, können sie die kostenfreie Service-Nummer 0800 4 5555 20 nutzen.

Heute betreut sie etwa 20 Schülerinnen und Schüler – mal auf Englisch, mal auf Russisch, mal auf Ukrainisch. In Greifswald, in Rostock und Laage. In manchen Fällen übersetzen Mütter der jungen Schülerinnen von Englisch ins Deutsche und zurück. „Ich mag die Arbeit und bin froh, dass ich so viel Glück gehabt habe und alle hilfsbereit waren. Aber die Arbeit mit ausgebildeten Künstlern fehlt mir – wo es noch mehr um die Interpretation geht, um den professionellen Ausdruck. Doch dafür brauche ich die deutsche Sprache“, sagt Olena Radiyevska.

Mit Eltern telefoniert sie täglich

Ihre ersten Erfolgserlebnisse feierte sie vor Kurzem, als sie allein auf Deutsch ihre Anmeldung in Greifswald erledigte. Der Amtsgang habe gedauert, sie ihn aber gemeistert. Sie hat eine Wohnung gefunden. Im September beginnt sie einen Integrations- und Sprachkurs. Kontakt zu anderen Ukrainerinnen und Ukrainern habe sie kaum, mit Ausnahme weniger Freunde aus der Kunstszene.

Der Kontakt in die Heimat, die Gedanken an den Krieg habe sie dagegen täglich, wenn sie ihre Eltern anruft. „Sie pflanzen Tomaten im Garten. Wenige Kilometer weiter fallen Bomben.“ Ob sie sich daran gewöhnen? „Nein, an diesen Zustand kann man sich nicht gewöhnen“, wehrt sie ab. Olena Radiyevska möchte zurück in die Ukraine. Es werde auch Menschen brauchen, die das kulturelle Leben wieder aufbauen, wenn Frieden herrscht.

Bürokratie macht Probleme

Für die nächste Zeit ist ihre zweite Heimat doch am Ryck und in der Region. „Die Ehefrau des Gutsbesitzers, der mich aufgenommen hat, sagte mir, dass ich für sie eine zweite Tochter bin. Das bedeutet mir so viel“, zeigt sie sich gerührt. Auch solle sie jedes Wochenende „nach Hause“ kommen und die beiden besuchen, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Vieles lief bisher rund für sie. Negative Erfahrungen machte sie nur mit der Bürokratie – oder besser: der im Vergleich zu Kiew analogen Verwaltung. „Die Bürokratie macht die meisten Probleme“, sagt Radiyevska und lacht dabei. „So viel Papier, so viele Formulare. In der Ukraine war ich es gewohnt, online Lösungen in wenigen Minuten zu finden“, sagt sie. Doch sie nimmt es mit Humor.