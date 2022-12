﻿Streit um Finanzierung: Unis und Wissenschaftsministerium in MV einigen sich

Testbetrieb an Lubminer LNG-Terminal kann starten – Genehmigung erteilt

Am Mittwoch teilte das Umweltministerium in Schwerin mit, dass nun einen Genehmigung für den Testbetrieb des LNG-Terminals in Lubmin vorliegt. Damit kann der Probebetrieb beginnen und teilweise Gas eingespeist werden.