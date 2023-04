﻿Erster Kooperationsvertrag in MV: Rostock Seawolves engagieren sich beim PSV Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten. Die Rostock Seawolves haben mit dem PSV Ribnitz-Damgarten einen Kooperationsvertrag geschlossen. Am Donnerstag unterzeichneten die beiden Vorsitzenden Ralf Lindemann (PSV) und André Jürgens (Seawolves) den Vertrag. Ziel ist es, den Basketballsport in Ribnitz-Damgarten wieder zu etablieren. Denn eine Basketball-Abteilung gab es früher bereits in der Bernsteinstadt, bis die Trainer fehlten.

Und genau an der Stelle setzen nun die erfolgreichen Basketballer aus Rostock an. Immer montags werden Kinder und Jugendliche vom Jugendtrainer der Seawolves, Jonas Jansons, in der Mühlenberghalle in Ribnitz-Damgarten trainiert . „Ziel ist es, dass mit der Zeit eine Eigenständigkeit entsteht“, erklärt André Jürgens das Prinzip. Dafür müsse der PSV Ribnitz-Damgarten einen eigenen Abteilungsleiter für Basketball sowie einen eigenen Trainer finden.

Das sind die Trainingszeiten Immer montags von 13 bis 13.45 Uhr trainieren die Sechs- bis Achtjährigen in der Mühlenberghalle in Ribnitz-Damgarten, die Neun- bis Elfjährigen von 13.45 bis 14.30 Uhr, die 12- bis 14-Jährigen von 15 bis 16.30 Uhr. Die Jugendlichen (ab 15 Jahre) trainieren von 17 bis 19 Uhr in der Alten Mühlenberghalle. Ansprechpartner: Tobias Hahn, Abteilung Basketball, tobias.hahn@seawolves.de, Telefon: 01 62/907 19 32; Jonas Jansons, Trainer, jonas.jansons@seawolves.de, Telefon: 01 74/932 37 17; Ralf Lindemann, Vorsitzender PSV Ribnitz-Damgarten, lindemann.ralf@gmx.de, Telefon: 01 73/210 07 24

Engagiert in der Kinder- und Jugendarbeit

Die Rostocker Basketballer sind schon lange in der Kinder- und Jugendarbeit sehr engagiert. Mit dem Projekt „Basketball macht Schule“ haben sich die Seawolves zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen und bieten an zahlreichen Grundschulen und weiterführenden Schulen Basketball-AGs an.

André Jürgens (Vorstandsvorsitzender der Rostock Seawolves) und Ralf Lindemann (Präsident des PSV Ribnitz-Damgarten) haben den Kooperationsvertrag unterschrieben. © Quelle: Anika Wenning

Kooperationsvertrag ist ein Novum für die Seawolves

Dass die Seawolves mit einem anderen Verein einen Kooperationsvertrag schließen, ist ein Novum. „Ribnitz-Damgarten ist der erste Standort, wo wir in einen externen Verein hineingehen“, berichtet André Jürgens, der dabei ein ganz klares Ziel vor Augen hat: Dass Ribnitz-Damgarten eine eigene Jugendmannschaft aufbaut, die im Ligabetrieb mitmischt. „Diese positive Entwicklung, die wir in Rostock erleben, wünschen wir uns auch für Ribnitz-Damgarten“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Seawolves.

Die ersten Trainingsstunden fanden bereits am Montag, 24. April, statt. Auch Till Moldenhauer (12) und Karlo Kurzweg (13) waren dabei. „Ich habe ein Jahr lang in Rostock Basketball gespielt, aber es war einfach zu viel Fahrerei“, berichtet Till Moldenhauer, der froh ist, dass er nun in Ribnitz-Damgarten Basketball spielen kann. Sein Kumpel Karlo ist durch ihn zum Sport gekommen. „Ich habe bisher nur in der Schule Basketball gespielt“, berichtet der 13-Jährige.