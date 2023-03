﻿Regisseur sucht Schauspiel-Talente für Kinofilm: Castings in Ribnitz-Damgarten und Rostock

Mark Sternkiker dreht in diesem Jahr seinen ersten Kinofilm. Dafür werden Jugendliche für die Hauptrollen gesucht. Am Wochenende gibt es Casting-Workshops in Rostock und Ribnitz-Damgarten. Der Film heißt „Mels Block“ und spielt in Rostock-Groß Klein.

Ribnitz-Damgarten/Rostock. Eigentlich sind 800 000 Euro nicht wirklich viel Geld. Zumindest für einen Kinofilm. Pro Drehtag werden hier schon mal weit mehr als 10 000 Euro ausgegeben. Und das ist eher Marke Low Budget. „Aber es ist trotzdem total geil“, sagt Mark Sternkiker. Für den 46-Jährigen geht ein Traum in Erfüllung: Sein erster großer Kinofilm. Und für diesen sucht der Rostocker Filmemacher nun junge Talente für die Hauptrollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Wochenende geht es los, in Rostock wird am Sonnabend und in Ribnitz-Damgarten am Sonntag gecastet. Dabei handelt es sich jedoch nicht um das klassische Vorsprechen. „Alle sollen etwas mitnehmen“, sagt Mark Sternkiker, der 25 Jahre lang als Medienpädagoge gearbeitet hat. Deshalb finden Workshops statt, bei denen Jugendliche nicht nur ihr Talent präsentieren können, sondern an verschiedenen Stationen auch einen Einblick in Schauspieltechniken bekommen. „Wir versuchen, uns auf Augenhöhe zu begegnen“, so der Regisseur. Die Teilnahme an diesen Casting-Workshops ist kostenlos.

Jugendzeit der Hauptfigur ist emotionaler Kern des Films

Gesucht werden Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Der Film trägt den Titel „Mels Block“. Er spielt in Rostock-Groß Klein, einem Plattenbauviertel, und erzählt die Geschichte von Mel, die hier aufgewachsen ist und ihrem Viertel irgendwann den Rücken kehrt. Als Mel zurückkehrt, ist sie steinreich und kauft einfach ihren alten Wohnblock. Die Rückkehr wird begleitet von vielen Erinnerungen – positiven wie negativen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Erinnerungen werden per Rückblende erzählt. 60 Prozent des Films spielen in der Jugend von Mel im Jahre 2003, 20 Jahre bevor sie den Block kauft. Und dafür wird die Besetzung der Hauptfigur gesucht. Auch drei weitere Figuren aus dem Umfeld von Mel sollen in den Workshops gefunden werden. „Mels Jugendzeit ist der emotionale Kern des Films“, sagt Mark Sternkiker.

Hier finden die Workshops statt Vom 1. bis 23. April finden landesweit Casting-Workshops für den Film „Mels Block“ statt: Rostock, Störtebekerschule Sonnabend, 1. April, 10-16 Uhr; Ribnitz-Dammgarten, Bernsteinschule (Regionalschulteil) Sonntag, 2. April, 10-16 Uhr; Güstrow, Südstadtclub Donnerstag, 6. April, 10-16 Uhr; Rostock, Werkstattschule Dienstag, 11. April, 10-16 Uhr; Rostock, Waldorfschule Mittwoch, 12. April, 10-16 Uhr; Schwerin, Deja Vu Sonnabend, 15. April, 10-16 Uhr; Rostock, Frieda 23 Sonntag, 16. April, 10-16 Uhr; Schwerin, KOMBINAT 63 Sonnabend, 22. April, 10-16 Uhr; Neubrandenburg, Lessing-Gymnasium Sonntag, 23. April, 10-16 Uhr. Anmeldung unter www.melsblock.de

Gefördert wird das Projekt von der Filmförderung MV und dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Sternkiker und die Drehbuchautorin Seraina Nyikos hatten das Drehbuch im Herbst vergangenen Jahres eingereicht. Im Januar kam die Zusage für die Finanzierung.

Drehtage für „Mels Block“ in den Sommerferien

Für Mark Sternkiker ist es das Spielfilmdebüt. „Mels Block“ soll unter anderem auf deutschen Filmfestivals, wie der Berlinale, und danach im Kino laufen. Die erwachsenen Hauptrollen werden über eine Casting-Agentur besetzt.

„Meine Frau hat mir den entscheidenden Arschtritt gegeben“, sagt Mark Sternkiker. Er solle doch machen, wovon er immer geträumt habe. Erfahrung im Schauspielgeschäft habe er zuhauf, unter anderem mit kürzeren Filmen, wie dem Zombiefilm „Rage on Stage“, Musikvideos, wie jenem zu „Schall & Rauch“ der Gruppe Les Bummms Boys, oder Werbeclips für das Darßer Naturfilmfestival. Die ganz große Bühne Kino ist dabei jedoch noch mal etwas ganz anderes. Für das Projekt „Mels Block“ hat Sternkiker sogar seine medienpädagogische Arbeit pausiert, um sich voll auf den Kinofilm zu fokussieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Produktion wird ihn dabei das gesamte Jahr über in Anspruch nehmen. Der größte Teil besteht dabei aus der Vor- und Nachproduktion. Gedreht wird in den Sommerferien. Für die Jugendlichen, die während der Workshops gesucht werden, sind elf Drehtage vorgesehen. Im Oktober soll der Rohschnitt fertig sein.

Gedreht wird in Groß Klein, einem Stadtteil, den Mark Sternkiker aus dem Effeff kennt. An der Störtebekerschule unterrichtete er Medienpädagogik. Mehrfach drehte er in dem Stadtteil zudem Filme und Videos. Was er absolut nicht will: eine klischeebehaftete Darstellung des Plattenbaustadtteils à la „Hartz aber herzlich“. Sternkiker ist selbst in einer Plattenbausiedlung in Wismar aufgewachsen. Der Film soll das Leben in einer solchen Umgebung tiefgründig widerspiegeln. „Wir vermeiden Klischees“, so der 46-Jährige.