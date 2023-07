﻿44 Meter langes Segelschiff legt im Ribnitzer Hafen an: „Das ist schon sehr knifflig“

Ribnitz-Damgarten. Das Segelschiff „Elegant“ zog am Montag und Dienstag im Hafen in Ribnitz viele Blicke auf sich. Dass ein so großes Segelschiff hier anlegt, ist schon etwas Besonderes. „Das hat es noch nicht gegeben“, ist sich Maik Boldt sicher. „Mir wurde von allen Seiten davon abgeraten. Das ist schon sehr knifflig, hier mit so einem großen Schiff in den Hafen zu fahren.“ Schließlich sei der Bodden nicht besonders tief und die Gefahr stecken zu bleiben, ist groß. „Es ist wichtig, dass man exakt im Fahrwasser bleibt“, sagt der erfahrene Segler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor drei Monaten hat der Rostocker, der in Ribnitz-Damgarten aufgewachsen ist, das niederländische Schiff „Elegant“ gemeinsam mit seinem Kompagnon Sven Iven gekauft und bietet seitdem mehrtägige Segeltörns und auch Tagesausflüge an.

Die „Elegant“ © Quelle: privat

Am Samstag ist Maik Boldt mit einer 23-köpfigen Truppe von Stralsund aus gestartet. Von dort ging es nach Barhöft, Bodstedt und weiter nach Ribnitz. Sieben Tage lang ist die Gruppe an Bord.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir machen so eine Segeltour einmal im Jahr“, berichtet Ulrike Marek. Mit dem Segelschiff „Elegant“ sind sie zum ersten Mal unterwegs. „Es ist absolut elegantes Segeln. Und die Natur ist herrlich. Wir haben sogar schon einen Seeadler gesehen. Es ist wirklich traumhaft“, schwärmt die Braunschweigerin von dem Segeltörn und dem Schiff.

Lesen Sie auch

Segelschiff „Elegant“ bietet viel Platz und Komfort

Und auch Maik Boldt und Sven Iven waren gleich begeistert von der „Elegant“. Denn obwohl das Schiff 44 Meter lang ist, hat es nur einen Tiefgang von 1,65 Meter. „Ein geringer Tiefgang war für mich wichtig. Denn so hat man auch die Möglichkeit, kleinere Häfen anzufahren“, berichtet der 39-Jährige.

Besonders sei auch, dass auf dem Schiff sehr viele Zweierkabinen seien. „Wir haben neun Zweier- und drei Vierer-Kojen und eine große Küche. Das Schiff ist schon sehr luxuriös ausgebaut.“ So viele Zweier-Kojen seien ein Komfort, den nicht jedes Segelschiff zu bieten habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dieser Koje können vier Personen schlafen. © Quelle: privat

Gebaut wurde das Segelschiff 1889. „Früher wurde auf dem Schiff Gemüse transportiert, deshalb musste es auch schnell sein, damit das Gemüse frisch blieb“, erklärt der Segler. Bis zu zwölf Knoten schaffe das Segelschiff. „Das Schiff hat schon Speed drauf“, sagt der Rostocker. Dass er mit seinem Segelschiff nun zum ersten Mal in seiner Heimat Ribnitz Station gemacht hat, freut den 39-Jährigen. „Am Montag waren auch viele Freunde und Familie da. Das war schon toll“.

Rostocker Maik Boldt ist Segler durch und durch

Das Segeln wurde Maik Boldt in die Wiege gelegt. „Meine Eltern haben eine Segelmacherei in Ribnitz-Damgarten. Seitdem ich null bin, segel ich“, sagt Maik Boldt und lacht. „Als Kind hatte ich allerdings Angst vorm Segeln.“ Aber irgendwann habe auch ihn das Segelfieber gepackt. „Seitdem ich 21 bin, segel ich professionell“, erklärt Maik Boldt, der gelernter Segelmacher ist und zunächst plante, irgendwann die Segelmacherei seiner Eltern zu übernehmen.

Bei schlechtem Wetter können die Gäste der „Elegant“ hier essen und schnacken. © Quelle: privat

Als er allerdings als Matrose auf einem Schiff arbeitete, änderten sich seine Zukunftspläne. Seit 2005 ist der Rostocker auf unterschiedlichen Schiffen unterwegs. „Meist auf der Ostsee. Ich war aber auch schon in England und Frankreich“, berichtet der Segler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Segeltörns werden gerne von Schulklassen oder größeren Freundesgruppen gebucht. „Der Zusammenhalt auf so einem Schiff ist schon besonders“, sagt Maik Boldt. Insgesamt gibt es auf seinem Segelschiff „Elegant“ 30 Kojen, bei einem Tagesausflug ohne Übernachtung können 55 Gäste mitsegeln. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.elegant-sailing.de.

OZ