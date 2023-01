Johann Mekler arbeitet in Ribnitz-Damgarten und ist ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht in Rostock. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst, bestimmt er doch über das Schicksal von Angeklagten. Einige Fälle sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben.

Ribnitz-Damgarten/Rostock. Wie geht es jemandem, der das Schicksal eines Menschen in seiner Hand hält? Was geht in einem Menschen vor, der mitentscheidet, ob ein anderer Mensch für Jahre weggesperrt wird oder nicht? Johann Mekler weiß das genau. Der 36-Jährige begibt sich mehrmals im Jahr in eine Position, in der er mitbestimmt, ob jemand ins Gefängnis muss oder in Freiheit bleiben darf. Er ist Schöffe. In diesem Jahr endet seine Amtsperiode. Derzeit werden wieder neue Schöffen gesucht. Unter anderem kann man sich im Ribnitzer Rathaus bewerben.