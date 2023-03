﻿Mode für MV: Auf diese mutige Trendsetterin schwören Frauen

Jungunternehmerin Jana Marquardt leitet die Rostocker Mode-Boutique „Shila“. Am Samstag hat das Model in Ribnitz-Damgarten seine dritte Filiale eröffnet. Sie hat noch viele Ideen, die sie dieses Jahr umsetzen möchte.

Jana Marquardt hat am Samstag in Ribnitz-Damgarten ihren dritten Store eröffnet.

Rostock/Ribnitz-Damgarten. Model, Modeunternehmerin, Mama – drei Berufe, die es gilt, unter einen Hut zu bringen. Kein Problem für Jana Marquardt. Die taffe, mit Modelmaßen ausgestattete junge Frau erfüllt sich ihre Träume selbst. Schon als sechsjähriges Mädchen möchte sie Unternehmerin werden. Ihr Vorbild: Ihre Mutter, die mehrere kleine Lebensmittelmärkte gründete.

20 Jahre später eröffnet Jana ihre eigene Mode-Boutique namens „Shila“ (Fun-Fact: So hieß ihr Husky, den sie als Teenagerin hatte) im Herzen Rostocks und bringt den skandinavischen minimalistischen Fashionstyle in die Hansestadt. Mittlerweile leitet sie zwei weitere Stores in den Kleinstädten Malchow und Ribnitz-Damgarten und vermietet ein Loft als Fotostudio. „Ich habe noch so viele Ideen und Projekte im Kopf“, teasert die quirlige Mode-Expertin ihre nächsten Steps an.

Hamburg oder Berlin?

Die heute 35-Jährige stammt gebürtig aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Malchow. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Lehre zur Kauffrau für Spedition und Logistik. Für das Landei stand fest: Hamburg oder Berlin! „Hamburg war schneller. Also ging’s für mich zum Hamburger Hafen.“ Während der Ausbildung merkte sie schnell, dass das nicht ihr Job war, sie wollte selbstständig sein. Gesagt, getan. Sie ist hübsch, 1,80 Meter groß gewachsen: beste Voraussetzungen fürs Modeln.

Mit 23 Jahren flog sie zu Shootings nach Mailand und Istanbul und lief internationale Modenschauen, unter anderem für Salvatore Ferragamo. „Der Druck, der auf uns Models lag, war schon ziemlich hoch. Zehn Castings am Tag waren keine Seltenheit. Wir mussten selbst zusehen, wie wir zu den Agenturen kommen, so easy wie bei Heidi Klum in der Show war es leider nicht“, erzählt sie lachend. Marquardt ist noch für andere Jobs gebucht: Sie arbeitet als Haarmodel für Schwarzkopf und als Messehostess für Mercedes. „So konnte ich mir meinen Traum des eigenen Ladens erfüllen.“

Aus familiären Gründen zog es das Einzelkind zurück nach MV, konkret nach Rostock. Sie wollte sesshaft werden. „Ich lieb’s hier einfach.“

Die ersten Jahre waren die schwierigsten

Das ehemalige Model steht von Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, allein im Laden. Viel Unterstützung erhält sie von ihrem damaligen Partner und heutigem Ehemann. „Er hielt mir den Rücken frei, wenn ich Termine hatte, oder lief Modenschauen mit.“ Zu Hause sprechen sie viel. Beide sind unterschiedlich – sie sei die Kreative und Spontane, bezeichnet sich selbst als „das Gegensteil von Stillstand“, er der Bedachte und Strukturierte. „Deshalb fallen die Gespräche dann auch schon mal länger aus“ erzählt sie lachend. Trotzdem denken beide in die gleiche Richtung. Höhepunkt ihrer Liebe: 2019 erblickt der gemeinsame Sohn Mats das Licht der Welt.

Jana Marquardt präsentiert skandinavische Mode in ihrer Boutique „Shila“, die sich in der Langen Straße in Rostock befindet. © Quelle: Luisa Schröder

Am Samstag hat sie ihren dritten Store in Ribnitz-Damgarten eröffnet. „Mein Papa ist handwerklich sehr begabt, er hat gemalert, die Umkleiden gebaut und eine Trockenbauwand gestellt.“ Warum ausgerechnet Ribnitz? Die Stadt sei Malchow sehr ähnlich. Es gebe dort viele Touristen und die Stammkunden. „Ich mag das Flair einer mecklenburgischen Kleinstadt“, sagt die Unternehmerin freudestrahlend, die sich vorher die Städte genau anschaut und die Laufwege erkundet.

Jana ist mutig und probiert gerne Neues aus: Der 35 Quadratmeter große Laden erstrahlt in einem coolen Look – modernes Kopenhagen harmoniert mit cleaner Holzoptik und schwarz gefärbten Eisenständern, auf denen die Klamotten hängen. Es sei alles minimalistisch gehalten. Anders der Rostocker Store: Der versprüht das klassische Kopenhagen-Feeling.

Rostockerin beschäftigt mittlerweile sieben Mitarbeiterinnen

Mittlerweile beschäftigt sie sieben Mitarbeiterinnen. Oft und gerne holt sich die 35-jährige auch Tipps und Ratschläge von ihren Mädels. „Frauenpower!“ Jetzt bestellt sie bereits für die kommende Herbstkollektion. Anfang Februar hat sie sich dafür Inspiration auf der Modemesse in Kopenhagen geholt.

Nach welchen Kriterien sucht sie die Kleidungsstücke aus? Nach Trend und Tragbarkeit im Alltag, „und es muss zur jeweiligen Stadt passen“. In Malchow sind die Kundinnen mutiger, viele kommen aus Berlin. „In Rostock hingegen sind die Frauen zwar modisch, allerdings brauchen die neusten Trends hier ein wenig mehr Zeit“, sagt die Mode-Expertin schmunzelnd.

Selbst trägt sie die Sachen, die sie im Laden verkauft und ist aktuell großer Fan der auffallenden Oversized-Hosenanzüge. Sie bevorzugt auch weite Hosen beziehungsweise Schlaghosen. „Ganz trendig sind jetzt wieder Lavendel- und Orangetöne. Der Frühling wird also cool und bunt.“

Onlinegeschäft bringt 15 Prozent des Gesamtumsatzes

Sie verkauft auch über ihren Onlineshop oder über Internetplattformen wie Otto oder Zalando. Das Onlinegeschäft mache insgesamt 15 Prozent des Umsatzes aus, den Rest verdiene sie tatsächlich über die Stores. Hier finden die Kundinnen die persönliche Beratung, können die Kleidung direkt anprobieren und fühlen sich sehr wohl. Daher auch ihr Appell an die Rostocker: „Geht doch mal abseits der Kröpi shoppen, da gibt’s schöne kleine, inhabergeführte Geschäfte.“

Jana hat noch viele Ideen, die ihr im Kopf herumschwirren. Das nächste große Ding kommt vielleicht noch dieses Jahr und selbstverständlich hat es etwas mit Mode zu tun.