﻿Rostocks historischer Weihnachtsmarkt baut in Dierhagen auf: Die Erwartungen sind hoch

Dierhagen. Piraten, Hexen und die „Ilsebill“ haben in Dierhagen ein neues Domizil gefunden. Der Bug der „Ilsebill“ ragt vor der Freilichtbühne des Ostseebades ordentlich in den Zuschauerraum. Rundherum entstehen derzeit die Stände eines mittelalterlichen Weihnachtsmarkts. Gelandet ist schon der „Schwarze Rabe“, eine Institution der vergangenen Jahre im Klosterhof in Rostock. „Der darf nicht fehlen“, sagt Organisatorin Nadin Ruck.

Weggeflattert ist der „Schwarze Rabe“ samt allen Ständen des zuletzt überaus beliebten mittelalterlichen Weihnachtsmarkts vor allem wegen der Versorgung. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, so die Vorgabe der Stadt, hatte das Nachfüllen der Vorräte zu erfolgen. Das war nicht zu schaffen. Wenn die Ladung Met mal nach zehn Uhr vormittags kam, mussten die Kanister teils aus dem Stadthafen in den Klosterhof gekarrt werden. Vorrang hatte der ungestörte Betrieb des Weihnachtsmarktes außerhalb der Klostermauern.

Kapitulation der Organisatoren vor Rostocker Bürokratie

Lange gingen Diskussionen hin und her. Am Ende kapitulierte Nadin Ruck vor der Rostocker Bürokratie. Sie vermisst eine gemeinschaftliche Lösung von Problemen. So erfolgte eine Zusage für den Markt in den vergangenen Jahren zuweilen erst drei Wochen vor Beginn – Künstler mussten allerdings schon viel früher gebucht werden. Nun ist Nadin Ruck mit einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Dierhagen ein Wagnis eingegangen.

Die 42-Jährige, die in dem Ostseebad einen zweiten Wohnsitz hat, kennt sich in der Kommune gut aus, weiß auch die Verantwortlichen gut einzuschätzen. Denn im kommenden Jahr organisiert sie zum 20. Mal das Mittelalterspektakel in dem Ostseebad.

Mittelalterdorf wächst vor Freilichtbühne in Dierhagen

Vor der Freilichtbühne in Dierhagen-Strand wächst derzeit das Mittelalterdorf. Es wird Angebote für Erwachsene ebenso wie für Kinder geben. Doch ist die Veranstaltungsfläche in dem Ostseebad mit der im Klosterhof in Rostock vergleichbar, scheuen manche Anbieter ein Engagement in Dierhagen, das Wagnis des erstmaligen mittelalterlichen Weihnachtsmarkts ist manchem zu groß.

Dass sich erst am Freitag die Tore öffnen, hat natürlich auch etwas mit dem Tourismus zu tun. Direkt über die Weihnachtsfeiertage ist die Zahl der Anreisenden noch überschaubar, erst danach geht die Zahl der Urlauber erfahrungsgemäß hoch. Davon will die Organisatorin natürlich profitieren. Die Kommune werde sich das Spektakel vor der Freilichtbühne genau anschauen. Und wenn auch die Mitwirkenden des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts zufrieden sind, gibt es möglicherweise einen Fünfjahresvertrag.

Hoffnungen an neuen Standort in Dierhagen sind hoch

Die Erwartungen und Hoffnungen an den neuen Standort sind hoch. Angebote gibt es für alle Altersgruppen. Die Buchbinderei ist dabei, ebenso der Brettchenmacher oder die Wahrsagerei. Bogenschießen ist auch möglich – und gastronomische Angebote gibt es vergleichbar mit den Märkten in Rostock, wie Nadin Ruck sagt.

Vom Freitag, 16. Dezember, bis zum 8. Januar ist der mittelalterliche Markt vor der Freilichtbühne geöffnet. In der Regel ab 11 Uhr vormittags ist das Spektakel zu besuchen, abends ist mit den Shows gegen halb neun Schluss, wie Nadin Ruck mit Blick auf das Ruhebedürfnis der Urlauber sagt. Die Besuchszeit endet allerdings erst gegen zehn Uhr.

Lob für Kooperation mit der Kommune

Vor allem lobt Nadin Ruck die Zusammenarbeit mit der Kommune sowie dem Dierhäger Kurbetrieb. Wenn es mal knirscht, würden Probleme schnell aus der Welt geräumt, anders als in Rostock. Das funktioniert auf beiden Seiten. So wird derzeit eine Kunsteisbahn auf dem Plateau in Dierhagen aufgebaut. Die wird auch vom mittelalterlichen Weihnachtsmarkt betrieben, also die speziellen Schlittschuhe ausgeliehen.

Ausdrücklich sagt Nadin Ruck, dass sie den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt Rostock nicht im Streit verlassen habe. Allerdings: Für eine Rückkehr wünscht sie sich bestimmte Angebote, etwa bei der Anlieferung.

Tageskarten sind ermäßigt für 4 Euro, regulär für 6 Euro erhältlich, eine Dauerkarte kostet 15 Euro.