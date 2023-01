﻿Schöffe am Amtsgericht Rostock: „Ich weiß, dass ich in das Leben eines anderen eingreife“

Johann Mekler arbeitet in Ribnitz-Damgarten und ist ehrenamtlicher Schöffe am Amtsgericht in Rostock. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst, bestimmt er doch über das Schicksal von Angeklagten. Einige Fälle sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben.

Johann Mekler in seinem Büro im Standesamt in Ribnitz. Ehrenamtlich engagiert er sich als Schöffe am Amtsgericht Rostock.

Ribnitz-Damgarten/Rostock. Wie geht es jemandem, der das Schicksal eines Menschen in seiner Hand hält? Was geht in einem Menschen vor, der mitentscheidet, ob ein anderer Mensch für Jahre weggesperrt wird oder nicht? Johann Mekler weiß das genau. Der 36-Jährige begibt sich mehrmals im Jahr in eine Position, in der er mitbestimmt, ob jemand ins Gefängnis muss oder in Freiheit bleiben darf. Johann Mekler ist Schöffe. In diesem Jahr endet seine Amtsperiode. Derzeit werden wieder neue Schöffen gesucht. Unter anderem kann man sich im Ribnitzer Rathaus bewerben.

Johann Mekler ist üblicherweise in einem kleinen Büro im Ribnitzer Kloster zu finden. Als Standesbeamter kümmert er sich um Urkunden aller Art, Eheschließungen und vieles mehr. In seiner Freizeit sitzt er auf der Richterbank. Als Schöffe begleitet der 36-Jährige Prozesse vor dem Amtsgericht in Rostock. Für vier Jahre werden Schöffen gewählt. Nach seiner ersten Amtszeit sagt Mekler: „Ich möchte gerne weitermachen.“

Schöffe ist am Amtsgericht Rostock im Einsatz

Schöffen sind Hilfsrichter, die ehrenamtlich bei Gerichtsprozessen eingesetzt werden. Johann Mekler ist am Amtsgericht Rostock im Einsatz. Bei den entsprechenden Verfahren werden dann zwei Schöffen eingesetzt, die unter dem Vorsitz eines hauptamtlichen Richters Urteile sprechen. Das sind im Amtsgericht meistens Delikte im Bereich Betrug, Drogen oder Raub. „Natürlich wird auf Grundlage des Rechts entschieden. Aber für uns als Schöffen geht es in der Regel nach Bauchgefühl bzw. nach dem subjektiven Eindruck“, sagt Johann Mekler.

Schöffen gesucht In diesem Jahrwerden wieder bundesweit Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden im Amtsgebiet Ribnitz-Damgarten 26 Frauen und Männer, die am Amts- bzw. Landgericht Stralsund als Vertreter an der Rechtsprechung teilnehmen möchten. Sie müssen am 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt sein. Aus den Vorschlägen der Städte und Gemeinden wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. Interessenten aus der Stadt Ribnitz-Damgarten und den Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Semlow und Schlemmin können sich bei der Stadt Ribnitz-Damgarten, Am Markt 1, 18311 Ribnitz-Damgarten, bis zum 27. Januar für die Aufnahme in die Vorschlagslisten bewerben. Ein Bewerbungsformular kann unter www.ribnitz-damgarten.de heruntergeladen werden. Weitere Infos unter www.schoeffenamt.de.

Das sei auch so gewollt. Schöffen erhalten im Vorfeld eines Prozesses keinerlei Unterlagen oder Vorinformationen. Die gibt es allenfalls zehn Minuten vor dem Prozessbeginn. Auch braucht ein Schöffe keinerlei juristisches Fachwissen. Schulungen seien möglich, aber keine Voraussetzung.

Während der Sitzungen bei Gericht dürfen Schöffen auch selbst Fragen stellen. Das Urteil am Ende eines Prozesses fällen der Richter und die Schöffen gemeinsam. Der Richter gebe in der Regel die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor, also beispielsweise, welches Strafmaß möglich ist. Am Ende müssen aber alle dem Urteil zustimmen.

„Man muss professionell bleiben“

Im vergangenen Jahr wurde Johann Mekler zu sieben Sitzungen gerufen. Der Arbeitgeber muss einen in solchen Fällen freistellen. Der Schöffe selbst kann aber auch absagen, falls er einen wichtigen Termin hat. Meistens sind die Prozesstermine vormittags. Und manchmal auch sehr emotional.

So wie Johann Meklers allererste Sitzung bei Gericht. Eine ältere Dame war wegen Brandstiftung angeklagt. Sie hatte offenbar mehrere Brände in ihrer Nachbarschaft gelegt, nichts größeres, doch potenziell gefährlich. Während des Prozesses stellte sich heraus, dass die Frau unter einer psychischen Erkrankung litt und die Brandstiftungen eher Hilferuf denn bewusster Akt der Zerstörung waren. „Das war schon emotional. Ein eher trauriges Schicksal, bei dem eigentlich keine wirkliche kriminelle Energie vorhanden war“, so Johann Mekler. „Aber man muss professionell bleiben.“

Dass die Verantwortung groß ist, sei ihm bewusst. „Ich weiß, dass ich ziemlich in das Leben eines anderen Menschen eingreife“, sagt Johann Mekler. Ob jemand die nächste Zeit in Freiheit oder eingesperrt verbringt, entscheidet er selbst mit. „Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Und das Gesetz ist die Grundlage für die Entscheidungen.“

Er selbst nehme eine Menge aus dem Ehrenamt mit. „Man lernt sehr viel. Als Schöffe tätig zu sein, ist ein super interessantes Gebiet, um seinen Horizont zu erweitern“, so Johann Mekler. Man lerne viel über die Menschen und könne dem Rechtsstaat ein wenig hinter die Kulissen schauen.