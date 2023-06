﻿Langer Stau auf B105 bei Ribnitz-Damgarten: Seltsame Baustellen-Ampel sorgt für Frust

Kommunalpolitik kompakt

Stadtausschuss in Damgarten diskutiert über neues Wohngebiet auf dem KVG-Gelände

Mehrere Sitzungen kommunalpolitischer Gremien finden in dieser Woche statt. In Damgarten wird unter anderem über ein neues Wohngebiet diskutiert. In Bad Sülze tagt die Stadtvertretung. Die Sitzungsübersicht für die Woche vom 19. bis 23. Juni.