Bei einem Bootsunglück auf dem Ribnitzer See ist eine Frau gestorben. Acht Menschen wurden verletzt. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Im Fokus: ein Mann aus dem Raum Rostock, der mit zwei anderen Männern offenbar zum Angeln auf dem Wasser unterwegs war.

Ribnitz-Damgarten. Drama auf dem Ribnitzer See, eine Tragödie, die es so hier wohl noch nie gegeben hat. Was ein Familienausflug in der Sommer-Dämmerung auf dem Ribnitzer See werden sollte, endete in einer Katastrophe. Bei einem Unfall mit zwei Sportbooten ist am Dienstag ein Mensch gestorben, acht weitere sind verletzt worden.

„Das waren dramatische Szenen“, berichtet Oliver Rybicki, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. Rybicki gehörte zu den Einsatzkräften, die die Unglücksstelle als Erstes erreichten. Er selbst ist hauptberuflich Rettungssanitäter. Zwei zerstörte Sportboote, etwa 20 Meter voneinander entfernt. Verletzte auf den Booten und im Wasser. „Es war dunkel und man hörte Schreie“, so Oliver Rybicki. Eine dramatische, teilweise schwer zu überblickende Situation.