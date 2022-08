Ribnitz-Damgarten. Drama auf dem Ribnitzer See, eine Tragödie, die es so hier wohl noch nie gegeben hat. Was ein Familienausflug in der Sommer-Dämmerung auf dem Ribnitzer See werden sollte, endete in einer Katastrophe. Bei einem Unfall mit zwei Sportbooten ist am Dienstag ein Mensch gestorben, acht weitere sind verletzt worden.

„Das waren dramatische Szenen“, berichtet Oliver Rybicki, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten. Rybicki gehörte zu den Einsatzkräften, die die Unglücksstelle als Erstes erreichten. Er selbst ist hauptberuflich Rettungssanitäter. Zwei zerstörte Sportboote, etwa 20 Meter voneinander entfernt. Verletzte auf den Booten und im Wasser. „Es war dunkel und man hörte Schreie“, so Oliver Rybicki. Eine dramatische, teilweise schwer zu überblickende Situation.

Wiederbelebungsversuche auf dem Rettungsboot

Gegen 21.40 Uhr muss es passiert sein. Laut Polizei hat ein Sportboot ein anderes gerammt. Wie die Einsatzkräften mitteilten, ereignete sich der Unfall nördlich von Ribnitz auf dem Ribnitzer See in der Fahrrinne zwischen dem Flugplatz auf der Halbinsel Pütnitz und Körkwitz im Westen. Fast 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ribnitz-Damgarten und Dierhagen und der Schnellen Einsatzgruppe Wasserrettung der DLRG Grimmen sowie der Wasserschutzpolizei und der Ribnitz-Damgartener Polizei sind an dem Einsatz beteiligt.

Es heißt, dass ein Boot mit drei Menschen ein Boot mit sechs Besatzungsmitgliedern gerammt hat. Das Sportboot mit den Anglern soll das vorausfahrende Sportboot seitlich erfasst haben und sogar darüber hinweg geflogen sein. Bei dem Unfall starb eine Frau. Die 66-Jährige stammt offenbar aus der Region und war wohl mit Familienangehörigen in dem vorderen, gerammten Boot unterwegs.

Laut Oliver Rybicki hatten Besatzungsmitglieder bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits begonnen, die 66-Jährige zu reanimieren. Die Rettungskräfte übernahmen. Während die Frau mit dem Rettungsboot zum Ribnitzer Hafen gebracht wurde, versuchten die Retter weiter, sie wiederzubeleben. Vergeblich.

Boot mit Anglern rammt vorausfahrendes Boot

Die anderen acht Beteiligten wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Unfallopfer wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Der Hubschrauber landete auf der Bürgermeisterwiese unweit des Ribnitzer Hafens. Sieben Verletzte wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser in Rostock und Ribnitz-Damgarten gebracht.

Unter anderem wurde die Besatzung des gerammten Bootes, ein Kajütboot, schwer verletzt. Der 56-jährige Bootsführer aus München wurde per Rettungshubschrauber abtransportiert. Die vier weiteren Besatzungsmitglieder im Alter von 14 bis 74 Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt.

Laut Polizei hat das Sportboot, das den Unfall mutmaßlich verursachte, einen mehr als 100 PS starken Außenbord-Motor gehabt. Die Polizei beschlagnahmte die Boote für weitere Untersuchungen. Sie wurden im Ribnitzer Hafen aus dem Wasser geholt.

Gegen den Verursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Auf dem hinteren Boot sollen drei Angler gewesen sein, die aus dem Raum Rostock stammen sollen. Der 35-jährige Bootsführer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, ebenso wie seine beiden Mitfahrer im Alter von 28 Jahren. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird polizeilich auf etwa 20 000 Euro geschätzt.

Selten Einsätze auf dem Ribnitzer See

Ein Unglück wie dieses hat es auf dem Ribnitzer See wohl so noch nicht gegeben. In Erinnerung geblieben ist ein Großeinsatz auf dem Ribnitzer See, als 2017 ein Mann vermisst wurde. Er war damals, im Februar, ins Eis eingebrochen und gestorben.

2010 hatte die Crew des Ausflugsschiffs „Boddenkieker“ zwei Segler gerettet, die auf dem Ribnitzer See gekentert waren.

Video vom Ribnitzer See: Weitere Infos zum tödlichen Sportboot-Unfall Eine Tote und acht zum Teil schwer Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf dem Ribnitzer See am Dienstagabend. Wie kam es dazu? Wie lief der Rettungseinsatz? Wie geht es den Verletzten? Die OZ hat bei OZ live von der Unfallstelle berichtet.

Zuletzt mussten im August 2019 Segler gerettet werden, die mit ihrem manövrierunfähigen Boot in den Schilfgürtel des Ribnitzer Sees abgetrieben waren.

Im selben Jahr war im Juli der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck mit einem Netzboot bei Wustrow gekentert. Er blieb damals unverletzt.

In den Ribnitzer See mündet die Recknitz, der Grenzfluss zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Der Ribnitzer See ist das südlichste Gewässer des Boddens zwischen der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und dem Festland. Am bekanntesten ist der Saaler Bodden. Die Zufahrt zur Ostsee führt weiter über den Bodstedter und Barther Bodden sowie die Grabow.

Von Robert Niemeyer