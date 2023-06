﻿Rügen: Start-up entwickelt Türschloss, das Rettungskräfte im Ernstfall von außen öffnen können

Bergen. Sie waren zufällig ganz in der Nähe, als der Notruf einging. „Innerhalb einer Minute standen wir in Bergen vor der verschlossenen Wohnungstür der älteren Dame. Ihre Schmerzensschreie waren zu hören“, erinnert sich Notfallsanitäter Rene Brussig (42). Das Fatale: Die Besatzung des Rettungswagens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) konnte der Verunglückten nicht sofort helfen. Denn diese vermochte es nicht mehr, die Tür zu öffnen. Die Polizei wurde alarmiert. Die Minuten verstrichen. Qualvolles Warten auf beiden Seiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bergen: Türöffner für Lebensretter Das Start-up NOX AAL Technologies aus Bergen auf Rügen will mit seinem intelligenten Türschloss den Lebensrettern direkten Zugang zu den Patienten ermöglichen. © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Helfer zur Untätigkeit verdammt

„Das ist der Horror für uns als Rettungskräfte“, sagt Brussig. Dieses ohnmächtige Verharren, dieses Nichtstunkönnen zerre an den Nerven. Zumal derartige Situationen regelmäßig vorkommen, wie Alexander Müller (32), Chef der DRK-Rettungswache in der Inselhauptstadt, bestätigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Unverletzlichkeit der Wohnung ist im Artikel 13 des Grundgesetzes geregelt. Nur Polizei oder Feuerwehr dürfen sich in derartigen Fällen Zutritt verschaffen.

Im Fall der Bergener Seniorin habe man während der Wartezeit wenigstens Gesprächskontakt aufnehmen können, so Brussig. Und zum Glück schwebte die Frau, die, wie sich herausstellte, einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte, nicht in akuter Lebensgefahr.

Lesen Sie auch

Häufig aber verschlechtert sich der Zustand der Patienten rasant. Es geht um jede Minute. Die Helfer sind jedoch zur Untätigkeit verdammt.

„Das schränkt auch die Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge ein“, sagt der Chef des DRK-Rettungsdienstes der Insel, Roy Zahn (48). Allein die gut 100 Profis seiner sechs Rettungswachen auf Rügen und des Stützpunktes in Stralsund rücken jährlich zu insgesamt rund 16 000 Einsätzen aus. Tendenz steigend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Notfallsanitäter Rene Brussig (l., 42) und Alexander Müller (32) von der DRK-Rettungswache Bergen auf Rügen sind bereit für den Einsatz. © Quelle: Bert Scharffenberg

„Bundesweit steht alle sieben Minuten ein Rettungsdienst vor verschlossener Tür. Analysen sprechen von jährlich 650 000 Fällen. Ein Unding“, sagt Johannes Mai (25).

Dem Bergener, der einen solchen Notfall auch in der Familie erlebte, ließ das Problem keine Ruhe. Vor drei Jahren dann hatte er während seines Maschinenbau-Studiums an der Hochschule Stralsund die Idee, ein „intelligentes Türschloss Nox“ zu entwickeln. Es soll Rettungs- und Pflegediensten unter anderem mittels einer Handy-App einen gesicherten Zugang zu den hilfsbedürftigen Menschen im Ernstfall ermöglichen.

Sicherheit des Zugangssystems hat oberste Priorität

Mit Anna Elisa Völz (25) und dem Rostocker Glen Skrzypczak (20) gründete er 2022 das Start-up Nox AAL Technologies. Die Bergenerin Völz, die Betriebswirtschaft studiert hat, erstellte den Businessplan. Mit diesem hatte das Trio den Wettbewerb „Segel setzen“ der Wissenschaftsregion Nordost gewonnen.

Das Trio erhielt im Dezember 2022 ein EXIST-Gründerstipendium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Europäischen Sozialfonds in Höhe von 130 000 Euro. Ende des Jahres nun wollen die „Türöffner für die Lebensretter“ das Start-up der Stralsunder Hochschule ausgründen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Informatik-Student Skrzypczak, der die Bundesrepublik bei internationalen IT-Wettbewerben vertritt, verantwortet die Software. Die Anforderungen an die Verschlüsselung der Schnittstelle, die den Zugang zur betreffenden Wohnung ermöglicht, sind enorm. Müssen die Erfinder doch einen Missbrauch ihres Zugangssystems verhindern. Nicht von ungefähr habe man den Namen Nox – eine Ableitung von Fort Knox, dem Lager der Goldreserve in den USA – für Sicherheit gewählt, so Mai.

Robust und mit einem kleinen Motor versehen. Das auch per App aktivierbare, intelligente Türschloss soll den Lebensrettern den direkten Zugang zu den hilfebedürftigen Personen ermöglichen. © Quelle: Bert Schaffenberg

„Wir arbeiten mit Experten für IT-Sicherheit des Steinbeis-Transferzentrums in Stralsund zusammen. Es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem Markt“, verdeutlicht der Leiter des Start-ups. Die Verfahrensmuster sollen urheberrechtlich geschützt werden.

Pflege-Profis: „Nox hat Potenzial!“

Das robust wirkende Schloss besteht aus Spezialkunststoff. Es wird an der Innentür angebracht und besitzt einen herkömmlichen Schließmechanismus. Dieser kann über einen batteriebetriebenen Mini-Motor aktiviert werden. Dies geschieht per Handy-App oder einer Fernbedienung, die einem Autoschlüssel ähnelt. Die Freischaltung der App erfolgt mittels Hausnotruf oder durch die Leitstelle des jeweiligen Rettungsdienstes.

Baltic Sea Region Health Innovation Award Die Innovation „smartes Türschloss, das Leben rettet“ des Bergener Start-ups NOX AAL Technologies gehört zu den Gewinnern des kürzlich auf der 18. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock verliehenen „Baltic Sea Region Health Innovation Award“. Bei diesem Wettbewerb waren elf Projektideen eingereicht worden: Sieben Bewerbungen kamen aus Deutschland, zudem stellten Firmen aus Irland, Estland, Finnland und Israel Projekte vor. „Als Netzwerk der Gesundheitswirtschaft für MV begleiten wir die Gewinner auf ihrem Weg. Dazu gehört das Vernetzen in unserem Bundesland, in Deutschland und international. Wir unterstützen die Vermittlung von Know-how, das Gründer für die Entwicklung ihres Unternehmens benötigen“, sagt Lars Bauer, Geschäftsführer der BioCon Valley GmbH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Produkt – der Testlauf beginnt im August – ist im Smart-Home-Bereich angesiedelt, also Haustechnik, die in einem System vernetzt ist. „Wir streben eine Pflegehilfsmittel-Zulassung an. Dann könnte unsere Innovation von den Krankenkassen getragen werden. Der Anwender soll möglichst nichts zuzahlen“, so Anna Elisa Völz.

„Das ist eine coole Erfindung. Geklärt werden müssen die Kosten- und Sicherheitsfragen“, sagt Carolin Lubetzki (40). Die Leiterin des ambulanten Pflegedienstes „Pflegebienchen“ in Bad Doberan (Landkreis Rostock) bescheinigt Nox Potenzial. „Für meine 50 Mitarbeiter würde eine solche Lösung angesichts der leidigen Schlüssel-Problematik auch eine Erleichterung im Alltag sein. Und da bei uns die meisten Hilferufe der Klienten eingehen, könnten wir diesen schneller helfen.“

Die Bergener DRK-Rettungssanitäter warten auf das Produkt. „Wir hätten es lieber heute als morgen“, erklärt Alexander Müller.

OZ