﻿Heiraten am Strand: Das ist die schönste Hochzeitslocation an der Ostsee

Rostock/Sellin. Ja, ich will – in Mecklenburg-Vorpommern heiraten. Den Wunsch von einer Traumhochzeit an der Ostsee erfüllen sich jedes Jahr Tausende Paare. Wer mit Meerblick heiraten will, hat in MV die Qual der Wahl. Doch ein Ort soll sich ganz besonders für Romantiker eignen.

Das Reise-Portal Holiday Extras hat die laut eigener Aussage sieben schönsten Spots der Welt für Strandhochzeiten aufgelistet. Mit dabei: die Seebrücke von Sellin auf der Insel Rügen. Das Ostseebad ist der einzige Ort Deutschlands in der Hitliste und rangiert auf Platz vier.

Günstiger als Malediven, nicht minder schön

Die Begründung von Holiday Extras: Die Ostsee sei deutlich günstiger als die Hochzeitslocations auf Platz eins bis drei: Llandudno Beach in Südafrika, Cathedral Cove in Neuseeland und Baros auf den Malediven. Die Selliner Seebrücke punkte zudem mit Regionalität und Optik. Der Steg, der weit ins Meer reicht und der darauf stehende Holzkomplex in weiß sei „bei Sonnenuntergang ein Traum für Heiratswillige“. Hier bekommen Paare zur Trauung besondere maritime Musik: Während sie im Trauzimmer der Seebrücke einander ewige Treue versprechen, rauschen unter ihnen die Ostseewellen. Nach der Trauung erklingen die Glocken der Seebrücke.

Sellin und seine berühmte Seebrücke, aufgenommen mit einer Drohne © Quelle: Andreas Meyer

Wellen, eine sanfte Brise, feiner Strandsand – das sind die Zutaten für meerverliebte Hochzeitspaare. Diese haben auch andere Orte in MV zu bieten.

Heiraten und Flitterwochen in Heiligendamm

„Die weiße Stadt am Meer“ – schon Heiligendamms Beiname verrät, dass Hochzeitspaare hier an der richtigen Adresse sind. Feinen Strandsand, laue Meeresbrise und dazu mit dem Grand Hotel Heiligendamm die perfekte Party-Location für Feiern – hier können sich Braut und Bräutigam nicht nur ewige Liebe versprechen, sondern auch gleich die Flitterwochen verbringen. Als Standesamt-Außenstelle bietet das Grand Hotel nicht nur Trauungen vor der Traum-Kulisse Ostsee an, sondern hält mit der Hochzeitssuite auch gleich ein kuschliges Plätzchen für die Hochzeitsnacht bereit.

Schöne Hochzeits-Orte in Warnemünde, auf Rügen und Usedom

Nur einen Katzensprung von dem Ort entfernt, von dem aus Kreuzfahrt- und Containerschiffe ablegen, laufen Hochzeitspaare in den Hafen der Ehe ein: Rostock-Warnemünde steht bei Paaren hoch im Kurs. Hier können sie im ältesten Haus des Ostseebades Ja sagen, in der Vogtei. Und anschließend geht’s an den Strand. Meer, Mole und Leuchtturm bieten schöne Kulissen für Hochzeitsfotos.

Die Seebrücke von Ahlbeck auf der Insel Usedom ist nicht nur die längste in Europa, sondern auch Kulisse rauschender Feste. Für den schönsten Tag im Leben bekommen Heiratswillige beinahe schon eine Kaiserwetter-Garantie. Usedom zählt zu den Orten in Deutschland mit den meisten Sonnenstunden im Jahr.

Der Müther-Turm in Binz bei strahlendem Sonnenschein © Quelle: Fanny Tumanow-Lammers

Wer statt historischem Kaiserbäder-Ambiente eine futuristische Location an der Ostsee bevorzugt, findet sie in Binz auf der Insel Rügen. Auf dem ehemaligen Rettungsturm, einem Schalenbau des bekannten Architekten Ulrich Müther, finden Trauungen statt.