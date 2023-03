Kieferorthopädin Dr. Birgit Valerius ist 43 Jahre im Job. Nun schließen sie und ihr Kollege Dr. Jens-Uwe Kühnert ihre Praxen in Bergen. Die Folgen für ihre Patienten sind heftig – für Behandlungen bei neuen Ärzten muss weit gefahren werden. Die Sorge, dass sich die Zähne der Kinder auf Rügen verschlechtern, ist groß.

Bergen. Der zehnjährige Domenik liegt entspannt auf einem der modernen Behandlungsstühle. Die Kontrolle seiner Zahnspange in der Praxis für Kieferorthopädie von Dr. Birgit Valerius (67) in Bergen auf Rügen steht an. Der Papa des Fünftklässlers, André Waßnick (39), verfolgt am 9. März die Arbeit der Fachzahnärztin. Diese checkt unter anderem den Sitz der Klammer. Präzise Handgriffe. Tausendfach geübt.