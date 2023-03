Anschlag in der Ostsee

Anschlag in der Ostsee

Ein sechsköpfiges Kommando soll von Rostock aus zur Sprengung der Gaspipeline in die Ostsee gestartet sein und das Schiff dafür auf Rügen gechartert haben. Die Saboteure sollen auch einen Zwischenstopp in Wiek eingelegt haben. Ob das zutrifft, steht noch immer nicht fest. Das Schiff, das womöglich genutzt wurde, hat die OSTSEE-ZEITUNG am Freitag aber auf Rügen gefunden.

