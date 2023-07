﻿Rügen toppt Sylt: Immer mehr Hundebesitzer zieht es im Urlaub an die Ostsee – aus gutem Grund

Rostock/Rügen. Urlaub mit Wau-Faktor: Wer mit Hund verreisen und am Meer ausspannen möchte, trifft mit Mecklenburg-Vorpommern die richtige Wahl. Das Bundesland bietet viele Ziele, die sich für Hundehalter lohnen. Einem aktuellen Ranking zufolge hat MV sogar das beliebteste Ziel für Urlaub mit Hund an der deutschen Küste zu bieten.

Travanto, ein Hamburger Online-Portal für Ferienunterkünfte, hat analysiert, welche Reiseziele an Nord- und Ostsee bei Hundehaltern besonders gefragt sind. Auf Basis von rund 60 000 Domizilen hat das Portal zudem das Angebot an hundefreundlichen Ferienwohnungen und -häusern und die Preise für einen einwöchigen Urlaub verglichen.

Ostsee-Insel Rügen schlägt Sylt und Norderney

Um herauszufinden, welche Orte an Nord- und Ostsee für einen Urlaub mit Hund gefragt sind, wurde das Google-Suchvolumen der Orte in Kombination mit dem Suchbegriff „mit Hund” ausgewertet. Das Ergebnis: Auf Platz 1 der Top Ten rangiert Rügen.

Mit durchschnittlich 1400 Suchanfragen pro Monat verweist die Ostseeinsel die Konkurrenz auf die Plätze: Sylt liegt laut Analyse auf Platz zwei vor der ostfriesischen Insel Norderney. Auf den weiteren Plätzen sind Borkum, Usedom, Norddeich, Amrum und Cuxhaven.

Ostsee punktet mit hundefreundlichen Unterkünften und Hundestränden

Im Vergleich der Hundestrände hat Rügen allerdings das Nachsehen: Zwar liegen die Ostsee-Hundestrände insgesamt mit 4,5 Sternen auf Google vor den Nordseestränden. In der Einzelwertung liegt der Strand in Baabe auf Rügen als Bestplatzierter in MV hinter denen in Rantum auf Sylt, in St. Peter-Ording und auf Wangerooge. Auf Platz sieben lieget der Hundestrand von Peenemünde auf Usedom.

Bei der Bewertung der Hundestrände legen die Besucher laut Travanto großen Wert auf die Sauberkeit des Strandes, das Vorhandensein von Parkplätzen, Abfallbehältern in Reichweite und die Möglichkeit, den Hund ohne Leine laufen zu lassen.

Die beliebtesten Orte an Nord- und Ostsee für den Urlaub mit Hund © Quelle: Travanto Travel GmbH & Co. KG

Die meisten hundefreundlichen Unterkünfte gibt es laut Analyse in Kellenhusen, auf Sylt und auf Rügen. Wer in den Monaten Oktober bis Dezember eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus auf der Ostseeinsel buchen möchte, muss dafür laut Travanto durchschnittlich 798 Euro pro Woche zahlen.

Hunde-Menü im Restaurant und Etage für Haustiere

Doch nicht nur auf Rügen sind Urlauber mit Hunden gut aufgehoben. Landesweit heißen viele Hotels, Restaurants und Ferienwohnungsvermieter sie willkommen – zum Beispiel in Warnemünde. Im Hotel Godewind etwa dürfen Hunde gegen Aufpreis mit aufs Zimmer und ins hauseigene Restaurant. Im Hotel Neptun gibts eine eigene Haustieretage. Im Warnemünder Restaurant Herberts dürfen Vierbeiner hereindackeln. Auch in der Rostocker L’Osteria und im Café Bohne sind Hunde gern gesehene Gäste.

Sommer, Sonne, Strand und den treuen Begleiter an der Seite: Urlaub an Nord- und Ostsee ist bei Hundehaltern beliebt. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Weitläufige, ausgeschilderte Hundestrände von Boltenhagen bis Heringsdorf auf Usedom versprechen ungetrübten Badespaß für Bello. An vielen Abschnitten gilt während der Sommer-Saison allerdings Leinenpflicht. Weil auch Hunde Urlaubsgäste sind, wird für sie vielerorts Kurtaxe fällig.

Bei Störtebeker-Festspielen und Karls sind Hunde erlaubt

Erleben können Hund und Halter auch abseits der Strände viel: Ausflugsziele wie der Rostocker Zoo, der Vogelpark Marlow, die Störtebeker-Festspiele oder die Karls Erlebnis-Dörfer in Rövershagen, Zirkow und Koserow erlauben Hunde, solange sie angeleint sind. Frei Schnauze und leinenlos herumtoben darf Wuffi im Hundewald in der Rostocker Heide.

