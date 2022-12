﻿Der Berliner Pfandkuchen von der Raststätte: Ob das schmeckt?

Dass sich beim Namen des Gebäcks regional abhängig die Geister scheiden, ist bekannt. Pfannkuchen, Berliner oder Krapfen – aber Berliner Pfandkuchen, was soll das sein?

Stralsund. Mit Marmelade, Pflaumenmus, Schoko oder Eierlikör gefüllt – kaum jemand kommt an dieser Leckerei vorbei. Nur bei der Benennung scheiden sich die Geister: Pfannkuchen, Berliner oder Krapfen? An Autobahnraststätten fand ich die kalorienreichen Teilchen nun als „Berliner Pfandkuchen“ in der Auslage angepriesen.