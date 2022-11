Endstation Bahnhof Stralsund: Rostocker stiehlt Bier – und wird festgenommen

Endstation Stralsund: Die Reise eines „auffälligen Rostockers“ endete auf dem Bahnhof der Hansestadt. In kürzester Zeit verstieß der 45-Jährige gleich mehrfach gegen das Gesetz.

Stralsund. Die Polizei hat am Mittwochvormittag auf dem Stralsunder Bahnhof einen „aggressiven Rostocker“ festgenommen. Laut einer Meldung der Bundespolizei reiste der Mann mit der Regionalbahn von Altentreptow nach Stralsund. Der 45-Jährige war ohne gültige Fahrkarte unterwegs – und war auch nicht bereit, für die Zugfahrt zu bezahlen. So verhielt er sich während der Fahrkartenkontrolle sofort aggressiv. Zudem packte er die Zugbegleiterin am Arm und stieß sie weg. Wie stark die Frau dabei verletzt wurde, ist noch unklar. Fakt ist aber: Gegen den Rostocker wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Rostocker stiehlt Bier in Stralsund

Nach Ankunft des Zuges in Stralsund machte der auffällige Rostocker weiter. So ging er in einen Lebensmittelladen auf dem Bahnhof und entwendete dort eine Flasche Bier. Polizisten der Bundespolizei stoppten den Mann im Bahnhofsbereich – und nahmen ihn vorläufig fest.

Mann verstieß mehrfach gegen das Gesetz

Laut Polizei wollte er das aggressive Auftreten gegenüber der Zugbegleiterin nicht begründen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Diensträume der Polizei jedoch wieder verlassen. Der Rostocker wird sich nun wegen Körperverletzung, Nötigung, Diebstahl und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen.

