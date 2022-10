﻿Etliche Jugendherbergen in MV ab November zu: Mutiger Schritt sollte Politik wachrütteln

Am Wochenende ist eine 87-Jährige in ihrer Wohnung in Stralsund sexuell belästigt und ausgeraubt worden. Die Einwohner in Knieper West sind schockiert. Doch obwohl immer wieder gewarnt wird, beklagt der Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention, dass keiner zuhöre.