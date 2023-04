Kurz nach Ostern: Zwischen Rostock und Stralsund fallen mehrere Züge aus

Die Heimfahrt nach Ostern kann für Bahnreisende zwischen Stralsund und Rostock schwer werden: Die ODEG kündigt Bauarbeiten auf der Strecke an. Der RE 9 wird nachts vom 11. bis zum 14. April zwischen den beiden Haltestellen nicht fahren. Wie Bahnfahrer trotzdem an ihr Ziel kommen.

Ein Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) fährt auf einer Schiene (Archivbild). In den Nächten vom 11. bis zum 14. April wird es für Bahnreisende schwieriger, ihr Ziel zwischen Rostock und Stralsund zu erreichen. Die Züge des RE 9 werden dort nachts ausfallen.

Rostock/Rövershagen/Stralsund. In den Nächten vom 11. bis 14. April müssen einzelne Züge zwischen dem Abschnitt Rostocker Hauptbahnhof und Stralsunder Hauptbahnhof ausfallen. Das gilt für beide Richtungen. Wie die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) ankündigte, entfallen beim RE 9 die Halte zwischen Rostock und Stralsund. Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten der DB Netz AG.

Betroffen sind der Zug in Richtung Rostock, der um 21.02 Uhr in Sassnitz abfährt, sowie die Bahn in Richtung Stralsund, die um 23 Uhr vom Rostocker Hauptbahnhof startet. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird mit Bussen eingerichtet.

Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können in den Bussen nur eingeschränkt mitgenommen werden – Rollstühle und Kinderwagen haben laut der ODEG daher bei wenig Platz Vorrang.