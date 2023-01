﻿Ostern in MVs Hansestädten: In dieser Stadt kostet ein Kurzurlaub am meisten

Es ist es eine Qual der Wahl: Die Hansestädte von MV sowie Lübeck und Hamburg ziehen das ganze Jahr Touristen an. Doch welche Destination sollte es für das Osterwochenende sein? Welche Städte erschwinglich sind und wo Stralsund im Vergleich landet.

Stralsund. Es soll ein Wochenende in einer Hansestadt im Norden sein – doch in welcher? Allein Mecklenburg-Vorpommern bietet mit Greifswald, Stralsund, Rostock und Wismar vier hanseatische Perlen an der Ostsee. Und nur etwa eine Autostunde von Wismar entfernt lockt Lübeck mit seiner malerischen Altstadt und dem Wahrzeichen Holstentor. Aber in welcher Stadt lohnt sich der Kurzurlaub preislich am meisten?