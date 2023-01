﻿Ostern in MVs Hansestädten: In dieser Stadt kostet ein Kurzurlaub am meisten

Stralsund. Es soll ein Wochenende in einer Hansestadt im Norden sein – doch in welcher? Allein Mecklenburg-Vorpommern bietet mit Greifswald, Stralsund, Rostock und Wismar vier hanseatische Perlen an der Ostsee. Und nur etwa eine Autostunde von Wismar entfernt lockt Lübeck mit seiner malerischen Altstadt und dem Wahrzeichen Holstentor. Aber in welcher Stadt lohnt sich der Kurzurlaub preislich am meisten?

Damit der Vergleich möglichst fair ist, wurden fünf Kriterien genauer unter die Lupe genommen: Kosten für zwei Personen in einem 4-Sterne-Hotel, die Preise im Nahverkehr, für den Ausflug in ein schickes Fischrestaurant, die Preise für eine Hafenrundfahrt und die Kosten für ein touristisches Highlight in der jeweiligen Stadt. Um eine bessere Vorstellung von der Preisklasse der kleineren Hansestädte zu bekommen, kommt Hamburg – die beliebteste Metropole der Deutschen – in den Mix.

4-Sterne-Hotel für zwei Personen ist in Greifswald am billigsten

Was für den Urlaub alles entscheidend sein kann? Die Unterkunft. Hierfür wurde Booking.com konsultiert und der Top-Tipp des Vergleichsportals in jeder Stadt für die Nacht vom 8. auf den 9. April herausgefiltert. Die Hotels haben – mit Ausnahme von Greifswald – mindestens eine Bewertung von vier Sternen.

Für Stralsund empfiehlt das Portal für zwei Personen eine Nacht im Hotel Hafenresidenz – diese kostet 153 Euro. In Greifswald gibt es das Zimmer im Hotel Maria für nur 95 Euro. Doch MVs größte Stadt ist nur minimal teurer: In Rostock zahlen zwei Personen im Intercity Hotel 99 Euro.

Das Townhouse Stadt Hamburg Wismar in Wismar liegt wie das Park Inn by Radisson in Lübeck bei 120 Euro. Die beiden Hansestädte sind damit aber noch deutlich billiger als Bookings Top-Tipp für Hamburg: Beim Le Méridien liegt der Preis für ein Doppelzimmer bei 242 Euro.

Nahverkehr in Hamburg am teuersten

Im Hotel angekommen, braucht es Tickets für den Nahverkehr. In Stralsund kostet derzeit eine Tageskarte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 6,90 Euro. In Greifswald ist das Ticket billiger – hier müssen nur 4,90 Euro investiert werden.

In Rostock liegt das Tagesticket bei 6,50 Euro – damit können die Touristen bis nach Warnemünde fahren. In Wismar kostet der Fahrschein für den ganzen Tag, je nachdem, wie weit man fahren möchte, zwischen 6,30 Euro und 17,70 Euro. In Lübeck sind es – je nach Tarif – zwischen 5,40 Euro und 10,10 Euro und in Hamburg zwischen 8,40 Euro und 25,10 Euro.

Aber Vorsicht: Möglicherweise gilt im kommenden April bereits das 49-Euro-Ticket deutschlandweit. Wer das Ticket schon gekauft hat, muss im Nahverkehr also nichts zahlen.

Der Abend im Restaurant: Fisch kostet in Hamburg am meisten

Und wohin mit Bus und Bahn fahren, wenn nicht zu einem schicken Restaurant? Denn wer ein Wochenende im Norden verbringt, sollte nicht auf ein leckeres Fischgericht verzichten. Alle Gaststätten haben mit die besten und meisten Bewertungen auf der Website Tripadvisor.de.

In Stralsund kostet im Restaurant "Zur Kogge" der günstigste Fisch, Backfisch mit Kräuterremoulade und Pommes frites, 14,90 Euro. Am teuersten ist der in der Pfanne gebratene Aal mit Bratkartoffeln und Salatgarnitur für 20,90 Euro. Online ist jedoch nur ein Auszug aus der Karte einsehbar.

In Greifswald punktet die "Fischer Hütte". Die Fischgerichte starten mit dem Matjesfilet "Hausfrauen Art" à 18,70 Euro. Am teuersten ist hier die Hütten-Platte mit Dorschfilet, Zanderfilet, Norwegischem Lachsfilet, grünen Speckbohnen und Bratkartoffeln für 27,90 Euro.

In Rostock stehen im Borwin Hafenrestaurant deutsche und mediterrane Spezialitäten auf der Speisekarte. Die Fischspeisen beginnen mit dem Matjesfilet Hausfrauen-Art mit Bratkartoffeln mit 16,50 Euro. Am teuersten ist das gemischte Fischfilet mit 26,90 Euro.

Ute und Christoph Wulff sind die Betreiber des Hafenrestaurants „Borwin“ und Geschäftsführer des Unternehmens W.Holz. © Quelle: Ove Arscholl

Das Restaurant "Oberdeck" in Wismar nimmt für die gebratene Scholle 22,90 Euro. Am teuersten ist Dreierlei aus dem Meer und auf der Haut gebratenes Filet vom Zander für jeweils 26,50 Euro.

In Lübeck verkauft "Fangfrisch Lübeck" den Matjesteller und die Kapitänssuppe für jeweils 18 Euro. Am teuersten ist das Kabeljaufilet für 29 Euro.

Laut Tripadvisor hat Hamburgs Stocks Fischrestaurant einen Michelin-Stern erhalten. Die Preise für Fischgerichte liegen zwischen dem Filet vom Zander für 29,50 Euro und den Riesengarnelen für 33 Euro.

Hafenrundfahrten in Hansestädten: Stralsund nimmt am wenigsten

Nach dem Abend im schicken Restaurant und der Nacht im edlen Hotel geht es am Sonntag dann zur Hafenrundfahrt. Bei einer Tour mit der Weißen Flotte können die Touristen Stralsund vom Wasser aus bewundern. Eine Fahrt kostete im Jahr 2022 für einen Erwachsenen zwölf Euro – Preise für dieses Jahr stehen noch nicht fest, sie werden voraussichtlich aber erhöht.

Die Weiße Flotte vor dem Stralsunder Wahrzeichen, dem Ozeaneum. © Quelle: Weiße Flotte

In MVs östlicher Hansestadt geht es mit dem Schiff auf dem Ryck entlang der schönen Greifswalder Kulisse. Auf dem Rückweg legt das Schiff in Wieck an. Die Hafen- und Boddenrundfahrt kostet 20 Euro für Erwachsene.

Die Hafenrundfahrt in Rostock mit Ausstiegsmöglichkeiten in der Hansestadt und Warnemünde ist mit 22 Euro nur minimal teurer. In Wismar kostet eine Schiffstour durch die Altstadt und hinaus auf die Wismarbucht 18,50 Euro für Erwachsene. In Lübeck sind es bei der Stadt-, Kanal- und Hafenrundfahrt 17 Euro.

In Hamburg bieten verschiedene Reedereien Rundfahrten durch den riesigen Hafen an. Am billigsten sind Urlauber mit der Hamburg Citytours à 16 Euro pro Erwachsenen und am teuersten mit der Rainer Abicht Elbreederei (22 Euro) unterwegs.

Highlights in MV: Tierparks in Wismar und Greifswald am billigsten

Doch auch abgesehen von Fischrestaurants und Hafenrundfahrten bieten die einzelnen Städte ihre eigenen touristischen Highlights. Welche das sind, das verrät Tripadvsior. In Stralsund hat das Ozeaneum die besten und meisten Bewertungen erhalten. Hier können Erwachsene für 17 Euro die Modellwale und die Aquarien bewundern.

Tripadvisor empfiehlt für Greifswald den Tierpark – hier gibt es Erdmännchen, Waschbären und Stachelschweine zu sehen. Der Eintritt liegt bei sieben Euro für Erwachsene. Wer das Wochenende in Rostock verbringt, der sollte sich den Tagesausflug nach Warnemünde nicht entgehen lassen – dafür reicht das ÖPNV-Tagesticket. Wie auch in Greifswald sollten Touristen in Wismar den Tierpark besuchen. Erwachsene zahlen hier sechs Euro.

Die drei Waliser Schwarznasenschafe sind unter anderem im Wismarer Tierpark zu sehen. © Quelle: Kerstin Schröder

Die erste und am besten bewertete Aktivität in Lübeck – die keine Bootstour ist – ist ein Besuch des Zaubertheaters. Noch sind keine Shows für April angekündigt – Tickets für Stand-Up-Comedy im Januar liegen bei etwa 30 Euro.

Und in Hamburg? Hier empfiehlt Tripadvisor den Besuch des Museums Miniatur Wunderland in der historischen Speicherstadt. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei 20 Euro.

Fazit: Diese Stadt lohnt sich für einen Kurztrip

Einmal schnell kalkuliert, ist klar: Hamburg führt mit fast 400 Euro. Ausgegangen von den billigsten ÖPNV-Tarifen und den teuersten Fischgerichten mal zwei liegen aber Greifswald und Rostock mit etwa 210 Euro gleichauf. Wismar folgt mit etwa 235 Euro. Die Preise für Lübeck und Stralsund liegen zwischen 265,80 Euro und 282,80 Euro.

Unterm Strich? Die Hansestadt Rostock ist – im Vergleich zu seiner Größe – recht günstig für einen Kurztrip über das Osterwochenende. Wer sich gegen MV entschiedet, der spart, wenn er Lübeck statt Hamburg wählt.