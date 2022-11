Prozessauftakt am Landgericht Stralsund

Prozess gegen „falsche Polizisten“ am Landgericht Stralsund: Den Angeklagten Roman S. (weißes Hemd) und Ellen W. (am Fenster, Blick zu Boden) werden gerade wieder Fußfesseln angelegt.

Roman S. und Ellen W. hatten ein normales Leben, bevor sie ältere Damen um mehr als 100 000 Euro brachten. Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Stralsund schildert S., wie er in die Kriminalität abrutschte. Nach seinen Angaben wurde er massiv unter Druck gesetzt, er und sein kleiner Sohn seien in Gefahr gewesen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket