﻿ Thomas Putensen tritt mit seinem Beatensemble in Rostock und Stralsund auf

Lieder von Holger Biege und Manfred Krug

Als Gast hat sich der Rostocker Pianist, Komponist und Sänger Thomas Putensen den durch sein Geigensolo in „Am Fenster“ berühmt gewordenen Ausnahmemusiker von der Rock-Band City, Georgi Gogow, in sein Programm geholt. Am 19. September bzw. am 1. Oktober treten die beiden in Stralsund und Rostock auf.

