﻿Wegen Energiekrise: Jugendherbergen in MV machen früher dicht

Nach einem erfolgreichen Jugendtourismus in MV in diesem Sommer rauschen die Buchungen im Winter nun wieder in den Keller. Deshalb schließt der Jugendherbergsverband frühzeitig etliche Häuser. Wie die Reisen trotzdem stattfinden können.

Stralsund. Etliche Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern beenden ihre Saison dieses Jahr schon Ende Oktober. Laut Miriam Gedrose, die für den Landesverband MV der Deutschen Jugendherbergen (DJH) die Unternehmenskommunikation verantwortet, sind die Buchungen für die zwölf Häuser im Nordosten für November und Dezember 2022 so gering, dass ein wirtschaftlicher Betrieb bei steigenden Energiekosten kaum möglich ist.

„Der Markt an Jugendreisen erholt sich gerade. Diese Entwicklung wollen wir nicht gefährden“, sagt Gedrose zu der kurzfristigen Entscheidung, mehrere Häuser frühzeitig zu schließen. Bisher würden sie für den Herbst gut im Plan liegen. „September und Oktober laufen super. Doch ab November brechen die Buchungen ein.“

Jugendherberge-Buchungen werden in Warnemünde gebündelt

Inflation und Energiekrise würden eben auch vor den Jugendherbergen nicht halt machen. Buchungen und Anfragen, die es nach Oktober bisher für die Häuser zwischen Wismar, Stralsund, Binz (Rügen) oder auch Heringsdorf (Usedom) gegeben hätte, sollen nun in der Jugendherberge in Warnemünde gebündelt und zusammengeführt werden.

Miriam Gedrose und Florian Brinkmann vom DJH auf dem Gelände der Jugendherberge Devin bei Stralsund. © Quelle: Barbara Waretzi

Das Konzept einer temporären Schließung über den Winter ist nicht neu. Praktiziert wird es primär in hochtouristischen Badeorten an der Ostsee, weniger in den Städten. Auch beim DJH gibt es solche „Saisonhäuser“. Neu ist jedoch, dass in Wismar und Stralsund der Betrieb für Wintermonate runtergefahren wird. „Wir gucken, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Gedrose. „Stand jetzt wollen wir den Betrieb der ‚Ganzjahreshäuser‘ ab Januar wieder hochfahren.“ Wenn es die Situation zulässt.

Der Vorteil von Jugendherbergen: Urlaub mit stabilen Preisen. „Wir planen die Preisentwicklung zwei Jahre im Voraus. Für unsere Zielgruppen ist das enorm wichtig. Bisher haben wir unsere Preise während der Energiekrise auch nicht erhöht“, sagt Gedrose. „Hoffentlich können unsere Jugendlichen auch im nächsten Jahr noch reisen“, sagt sie. Hier sieht sie die Politik in der Pflicht, die gegensteuern müsse.

Etliche Jugendherbergen in MV mit Sonderrolle

Der Landesverband schaut sich jedes Haus gezielt an. Weil sich die Herberge in Burg Stagard an Chöre und Musikgruppen wendet, bleibt diese offen. Hier sei die Auslastung antizyklisch – und damit gerade im November und Dezember hoch. Auch die Herberge auf Usedom nimmt eine Sonderrolle ein. Hier wird der Betrieb extra für den Jahreswechsel hochgefahren, denn Silvester an der Ostsee auf Usedom sei sehr beliebt.

Trotz der vorzeitigen Schließungen braucht sich das Stammpersonal offenbar keine Sorgen machen. Seit Anfang 2022 setzt das DJH in MV verstärkt auf ganzjährige Jobs, so soll es auch bleiben. „Zum Teil handelt es sich ohnehin um Saisonhäuser“, sagt Gedrose. „Weiterhin setzen wir auf ein flexibles Stundenmodell.“ So könne die Mehrarbeit in der Hochsaison auch während der Schließzeiten ausgeglichen werden.

Was während der Schließzeit der Jugendherbergen passiert

Und auch sonst gibt es genug zu tun. „Wir werden etliche Renovierungen vornehmen“, sagt Florian Brinkmann, Leiter der Jugendherberge in Stralsund. „Weiterhin müssen wir viel aus der Saison nachbereiten – und die nächste Saison vorbereiten.“ In den Sommermonaten wäre dafür keine Zeit. „Ich gehe davon aus, dass das Telefon trotzdem ständig klingeln wird.“

Sein Team würde sich ohnehin in einem Umbruch befinden. Zwei Mitarbeiter würden sich diesen Winter in die Rente verabschieden, eine neue Auszubildende hätte gerade angefangen. „Den kompletten November ist sie in der Berufsschule.“ Erfahrungsgemäß sei die Auslastung in Stralsund im Winter sehr gering. „In der Vergangenheit hatten wir ohnehin mehrere der Häuser gesperrt“, erklärt er. „Wichtig ist dieser Schritt zum Schutz der positiven Entwicklung. Aus 2022 haben wir viel Gutes mitgenommen, wie die Reiselust und Fröhlichkeit der vielen Gäste.“

Nach Corona: Markt der Jugendreisen hat sich stabilisiert

Insgesamt stehen die Jugendherbergen trotz der aktuellen Herausforderungen vor einem guten Ergebnis. 2021 hätte es im Vergleich zum „Normaljahr 2019“ noch ein Defizit von fast 70 Prozent gegeben, was die Übernachtungen betrifft. Im Vergleich zu 2019 liegt das erwartete Minus für 2022 landesweit nur noch bei rund 15 Prozent. Am besten schneidet offenbar Heringsdorf ab, die mit einem Defizit von nur rund vier Prozent fast an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen kann. Häuser, die nur eine kurze Zwangsschließzeit während der Lockdowns gehabt hätten, würden sich schneller erholen als andere. So liegt das erwartete Defizit für Stralsund beispielsweise auch nur bei rund 10 Prozent – und damit deutlich besser als der Landesdurchschnitt. „Nach Corona wussten wir nicht, was uns genau erwartet. Insgesamt sind die Zahlen besser als erwartet“, so Gedrose.

2022 hat sich der Markt stabilisiert. Die Situation für 2023 sehe aktuell sogar deutlich besser aus. „Wir hoffen, dass wir da an die Zahlen von 2019 wieder rankommen können“, sagt Gedrose. Die Jugendherbergen sind sehr vom Markt der Jugendreisen abhängig. Sie machen im Durchschnitt rund 60 Prozent der Gäste aus. 30 Prozent entfällt auf Familien, 10 Prozent auf Individualgäste. „Von Haus zu Haus gibt es Unterschiede“, sagt Gedrose. „Wismar ist noch stärker auf Jugendreisen angewiesen“, erklärt sie. Dort würden Familien nur 12 Prozent der Übernachtungen ausmachen.