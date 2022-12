﻿140 Anläufe in Rostock geplant: Häfen in MV hoffen auf mehr Kreuzfahrtschiffe im neuen Jahr

Finale für Kreuzfahrtsaison 2022 in Mecklenburg-Vorpommern. Nach dem corona-bedingt schwachen Jahr 2021 kamen nun wieder mehr Schiffe in den Nordosten. Was in Rostock, Wismar, Sassnitz-Mukran und Stralsund lief – und was 2023 geplant ist.

Das Kreuzfahrtschiff „Amera“ am Passagierkai im Ostseebad Warnemünde. Das Schiff beendete an der Warnow und in Wismar die Kreuzfahrtsaison 2022 in MV.

Rostock/Wismar. Die Kreuzfahrtsaison in Mecklenburg-Vorpommern ist zu Ende. Als letztes Schiff des Jahres legte vergangene Woche die „Amera“ der deutschen Reederei Phoenix Reisen zunächst in Warnemünde und dann noch einmal in Wismar an.

Rostock rechnet 2023 mit 140 Kreuzfahrtanläufen

In Rostock-Warnemünde sind dieses Jahr insgesamt 294 000 Seereisende bei 139 Schiffsanläufen von 30 Kreuzfahrtschiffen an und von Bord gegangen, heißt es von Rostock Port. Angemeldet waren ursprünglich sogar 200 Anläufe. Auf allein 53 Anläufe kommt die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises.

Für 2023 rechnet Rostock Port „mit etwa so vielen Anläufen wie in diesem Jahr“, erklärt Sprecher Christian Hardt. „Allerdings gehen selbst jetzt noch sowohl Buchungen als auch Stornierungen bei uns ein.“ Während vor Corona die Mehrzahl der Buchungen etwa zwei Jahre im Voraus geplant worden seien, würden die Reedereien ihre Anläufe derzeit sehr kurzfristig buchen oder stornieren. Auf jeden Fall schade der Russlandkrieg der Ostseekreuzschifffahrt stark.

Für Rostock Port als Hafenbetreiber sei das Kreuzfahrtgeschäft wichtig, um die Investitionen in die Infrastruktur des Warnemünder Hafens zu refinanzieren. „In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 40 Millionen Euro investiert“, so Hardt. Mit den Passagierterminals, Landstrom und Schmutzwasserentsorgung gehören die beiden Liegeplätze in Warnemünde zu den modernsten in Europa.

Das Kreuzfahrtgeschäft ist bedeutsam für die lokale und regionale Wertschöpfung von maritimen und touristischen Dienstleistungsunternehmen. Eine Studie des Kieler Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa kam für das Jahr 2018 auf einen Umsatz von knapp 46 Millionen Euro in Rostock und MV, der durch die Kreuzschifffahrt generiert wurde. Damals gab es 206 Anläufe von Passagierschiffen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 196 Schiffsanläufe mit gut 600 000 Seereisenden.

2021 waren in Rostock-Warnemünde weniger als 50 Anläufe mit insgesamt knapp 100 000 Passagieren gezählt worden.

Wismar: Bislang neun Anläufe für 2023 geplant

Als elftes und letztes Kreuzfahrtschiff machte die „Amera“ vergangene Woche im Hafen von Wismar fest. Man sei sehr zufrieden mit der Entwicklung nach der Pandemie, erklärt Andrea Kamjunke von der zuständigen Columbus Cruise Center Wismar GmbH. 2021 hatten sieben Kreuzfahrer festgemacht, 2020 waren es vier. Eine Besonderheit der zu Ende gegangenen Saison 2022 sei der Besuch des Luxus-Apartmentschiffs „The World“ im Juli gewesen. Die schwimmende „Privatresidenz“ blieb drei Tage in der Hansestadt, üblich sind Ein-Tages-Anläufe. Erstmals in Wismar festgemacht hatte die „Seven Seas Navigator“ der Reederei Regent Seven Seas Cruises – ebenfalls im Juli. Für nächstes Jahr seien bislang acht Anläufe angemeldet, heißt es von der Stadt. 2024 wollen – Stand heute – zehn Urlauberschiffe nach Wismar kommen. Langfristiges Ziel sind etwa 20 pro Jahr.

In den letzten Jahren wurden in der Stadt rund 7,4 Millionen Euro in das Geschäft mit dem Kreuzfahrttourismus investiert – unter anderem in Busstellplätze, Trink-, Regen- und Schmutzwasseranlagen, Zäune, die Vertiefung des Hafens und einen Dalbensteg.

Acht Kreuzfahrer machten in Mukran fest

In Sassnitz-Mukran auf Rügen waren für 2022 ursprünglich zehn Anläufe geplant – etwas mehr als vor Corona. Acht Mal machten dann am Ende wirklich Kreuzfahrer fest. Problem: Viele Reedereien änderten – Stichwort Krieg in der Ukraine – ihre Fahrtrouten in der Ostsee kurz vor Saisonbeginn. Insbesondere durch den Ausfall der russischen Metropole St. Petersburg fehle eine wichtige Attraktion. Auch wegen Corona gebe es immer wieder Bewegung bei den Anläufen, so Hafensprecher Felix Zimmermann. Für das kommende Jahr rechne er mit „Anläufen in derselben Größenordnung wie 2022“.

Stralsund: Flusskreuzfahrtschiffe auf Vor-Pandemie-Niveau

„In Stralsund gab es in diesem Jahr 125 Anläufe von elf Flusskreuzfahrtschiffen mit insgesamt 15 697 Passagieren“, erklärt Hafenchef Sören Jurrat. Er sei zufrieden mit der Zahl der Anläufe – man habe Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Planungen für 2023 laufen. Er hoffe, dass mindestens die Zahlen des Jahres 2022 erreicht würden. Jedoch: Das Buchungsverhalten potentieller Reisender sei derzeit schwer einzuordnen – insbesondere wegen der Inflation und damit steigenden Lebenshaltungskosten. Hochseekreuzfahrtschiffe machten 2022 nicht am Sund fest.