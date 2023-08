﻿200 Rostocker diskutieren engagiert mit Experten über Ukrainekrieg

Rostock-Reutershagen. Auch nach 18 Monaten bewegt der Ukrainekrieg noch viele Menschen in Rostock und Umgebung. Das wurde am Donnerstagabend bei einer Diskussionsrunde in der Kunsthalle der Hansestadt deutlich: Teilweise sehr emotional stellten etwa 200 Teilnehmer ihre Fragen zu Kriegsschuld, -verlauf und -folgen ans Podium.

Die meisten Redebeiträge bei der von der Münchner Sicherheitskonferenz organisierten Veranstaltung „Zeitenwende on tour“ waren erfreulich sachlich. Nur selten mussten sich Gastgeber Nico Lange und der Militärexperte Carlo Masala gegenseitig mit Gesten zum Ruhigbleiben auffordern.

Experte: „Wir wollen den Krieg nicht und die Ukraine auch nicht.“

Etwa als eine strikte Pazifistin im Publikum zunächst anprangerte, dass Deutschland im Krieg selbst „neo-imperialistische“ Ziele verfolge und die deutsche Rüstungsindustrie vom Krieg profitiere.

Lange widersprach: „Den Krieg gibt es nicht, weil die Rüstungsindustrie unterstützt werden soll. Wir wollen den Krieg nicht und die Ukrainer auch nicht. Er könnte sofort beendet werden, wenn die Russen sich zurückziehen würden.“

Als die gleiche Rednerin später auch noch fragte, warum die Podiumsteilnehmer nicht genauso kritisch mit den USA wie mit Russland seien, verlor Masala kurz die Fassung und rief, dass er ein eigenes Buch mit Kritik an der europäischen und amerikanischen Politik geschrieben habe. „Ich muss mich von Ihnen nicht belehren lassen.“

Nicht auf Putins Drohungen hereinfallen

Auch bei einem anderen Redner, der dringend davor warnte, dass Deutschland im Falle weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine in die Gefahr eines Atomkrieges schlittern könnte, war Masala offensichtlich angefasst und schüttelte den Kopf.

Doch Lange blieb ganz ruhig und erklärte, dass er überzeugt sei, dass der russische Präsident Wladimir Putin ganz sicher keinen Atomkrieg anzetteln werde, da die atomare Abschreckung immer noch funktioniere. Wer Putins Drohungen dennoch ernst nehme, falle auf ihn herein. Und er ergänzte: „Man sollte kein Verständnis für Putin haben, nur weil man Amerika nicht mag.“

Zuhörerin will mehr politische Bildung

Wohl auch angesichts der vorhergehenden Aussagen aus dem Publikum meldete sich Annika Berster aus Vorpommern zu Wort: Sie gab der mangelnden geschichtlichen Bildung in MV eine Mitschuld daran, dass extreme linke wie auch rechte Positionen immer populärer würden.

Annika Berster (41) aus Greifswald wünscht sich mehr Bildung für alle Teile der Gesellschaft. © Quelle: Martin Börner

Eine einfache Weisheit gerate so immer mehr in Vergessenheit: „Jeder hat das Recht, so zu leben, wie er will – solange er die Rechte seines Nachbarn nicht einschränkt. Und bei einem Angriffskrieg ist das der Fall.“

Frage: Wann gewinnt die Ukraine?

Ansonsten waren die Fragen sehr rational und von Sachkenntnis geprägt. Udo Barsewitz aus Petschow etwa wollte vom Podium wissen, wann der Punkt gekommen sein könnte, dass die Ukraine wieder ihre volle territoriale Integrität und damit den Krieg gewinnen könne.

Masala antwortete, dass ein konkreter Zeitpunkt nicht vorherzusagen sei. Im Krieg könne es immer in die eine oder in die andere Richtung gehen. „Es ist kein Stellungskrieg, wie manche sagen, sondern er ist hochdynamisch – vor allem an der südlichen Front. Was lange stabil wirkt, kann schnell eine Dynamik entwickeln, die uns alle überrascht.“

Der Schlüssel zum Kriegsende liege auf der Krim: „Wenn Russland befürchten muss, dass die Krim verloren geht, kann es sein, dass viel in Bewegung kommt – auch innerhalb des Regimes“, so Masala.

Masala: Bundeswehr selbst schuld an Personalmangel

Ein anderer Zuhörer wollte wissen, wie die Bundeswehr wieder zu mehr Personal kommen könne. Masala konstatierte: „Die Deutschen haben ein sehr schizophrenes Verhältnis zu ihrer Armee: Bei Umfragen wird ihr immer wieder großes Vertrauen attestiert und Katastropheneinsätze im Inland, wie zuletzt an der Ahr, stoßen auf hohe Zustimmung. Aber wir kriegen die Leute nicht dazu, sich zu bewerben.“

Schuld sei vor allem die Bundeswehr selbst, so Masala, der Professor an der Bundeswehr-Uni in München ist. „Seit 1994 hat sie sich immer mehr aus großen Standorten zurückgezogen. Dadurch gibt es nur noch wenige Berührungspunkte mit der Bevölkerung.“ Die Bundeswehr müsse flexibler werden, etwa, indem sie auch Ausländer aufnehme.

Julia Freudenberg aus der Nähe von Rostock wollte schließlich wissen, was denn passiere, sollten die Ukrainer zwar die benötigten Waffen aus dem Westen bekommen, dann aber nicht mehr ausreichend Soldaten haben.

Julia Freudenberg fragte in die Runde, was passieren würde, falls die Ukraine nicht mehr genug Soldaten hat, die kämpfen können. © Quelle: Martin Börner

Nico Lange antwortete: „Die Ukrainer sagen: ,Wir haben einmal mit Russland Frieden geschlossen und sind dann doch überfallen worden.’ Dieses Mal werden sie daher bis zum Ende durchstehen.“ Er meinte aber auch, dass diese Gefahr nicht bestehe: „Die Ukrainer sind viel besser darin, ihre Männer zu retten, während auf russischer Seite die Verwundeten auf dem Schlachtfeld verbluten.“

