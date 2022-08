Was 1992 in Rostock-Lichtenhagen passierte, könnte sich wiederholen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnte während seines Besuchs in der Hansestadt vor einer erneuten Zunahme der Gewalt. Auch Manuela Schwesig betonte, dass es gefährlich werde, wenn Menschen sich von der Politik nicht gesehen fühlen.

