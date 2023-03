﻿Grillen in der Sauna und Lakritz in der Pastete – Ostseemesse in Rostock gestartet

Nach zwei Jahren darf die beliebte Ostseemesse in Rostock endlich wieder stattfinden. Die Freude darüber war bei Besuchern und Ausstellern am ersten Messetag deutlich zu spüren. Welche Highlights dort zu finden sind und wie Lakritz-Pastete schmeckt.

Rostock. Mal riecht es nach kräftigem Käse, mal nach intensiver Salami, hier sprudelt es im Whirlpool, da gibt es das neueste Bügeleisen – die Ostseemesse in Rostock in einem Satz zusammenzufassen, ist gar unmöglich. Groß ist sie. Und abwechslungsreich. Das Highlight für Aussteller und Besucher ist in diesem Jahr aber: Die Ostseemesse darf nach zwei Jahren Pause endlich wieder stattfinden.

Preisgekrönt ist die Lakritzpastete der Fleischerei Kaeding aus Bad Sülze. Berthold Kaeding ist selbst Lakritzfan, weshalb er das Produkt entwickelt hat. © Quelle: Ove Arscholl

„Ich freue mich, wieder mit Menschen sprechen zu können. Das hat total gefehlt“, meint Sigrid Kaeding. Seit knapp zehn Jahren kommen sie und ihr Mann Berthold mit ihrer Fleischerei Kaeding in die Hansemesse nach Rostock. Die Fleischerei aus Bad Sülze hat bereits mehrere Auszeichnungen gewonnen, unter anderem waren sie Metzgerei-Europameister 2019. Das liegt auch an neuen Ideen, die Fleischer Berthold Kaeding in die Wursttheke bringt: „Ich esse gerne Lakritz. Das wollte ich mit meinem Sortiment kombinieren.“ Bei ihm gibt es Pastete mit Lakritz oder Marzipan. Schließlich schneidet er noch eine seiner Bratwürste mit Mango auf. Interessant schmeckt das, ist an seinem Stand zu hören.

Erster Ostseemesse-Tag in Rostock startet mit vielen Besuchern

Ganz neu auf der Messe ist Ivonne Kostroß mit ihrem Steinmühlensenf. In Schlemmin bei Ribnitz-Damgarten mahlt die Senfmühle Schlemmin eigenen Senf. „Wir haben dafür Landwirte überzeugen können, wieder Senf in MV für uns anzubauen. Jahrelang gab es keinen Senfanbau im Land.“ Ihr Senfangebot, das vor allem Fruchtsenf mit Quitten, Himbeeren oder Ananas beinhaltet, präsentiert sie am Stand mit Mitarbeiterin Petra Fleck. „Freunde nennen uns schon die Senfgesichter“, lachen beide.

Um zehn Uhr am Mittwochmorgen haben die Messehallen ihre Tore geöffnet. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher, hauptsächlich Rentner, die nicht arbeiten müssen, strömten ins Messegelände zu den rund 200 Ausstellern. 40 000 Besucher erwarten die Veranstalter während der fünftägigen Ostseemesse. Der erste Tag startete gut, teilweise staute es sich sogar auf den Gängen der 10 000 m² großen Fläche.

Blumenschau kommt bei meisten gut an

Davon sind 1000 m² der Blumenschau vorbehalten. Die zeigte sich mit kreativen Arrangements und allerhand Sorten als Publikumsmagnet. „Wir finden die Blumenausstellung am besten“, sind sich die Rostockerinnen Renate Banners und Hedi Poerschke einig. Natürlich würden sie auch welche kaufen, der Balkon müsse frühjahrsfrisch gemacht werden.

Heidi Poerschke (l.) aus Warnemünde und Renate Bangert aus Lütten Klein inspizieren die Floristikgestecke auf der Blumenschau. © Quelle: Ove Arscholl

Edith Brookmann und Ingrid Pelz aus Rostock waren eher enttäuscht vom Blumenschmuck. „Sonst war hier viel mehr, ich habe das in den letzten Jahren alles fotografiert.“ Davon ließen sich die Rentnerinnen aber nicht die Laune verderben: „Wir schauen mal, was es noch gibt. Wir kommen immer her.“

Infos und Tickets für die Ostseemesse Noch bis zum 5. März findet die Ostseemesse jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der Hansemesse (Zur Hansemesse 1-2) statt. Zum Programm gehört ein tägliches Bühnenprogramm, unter anderem ein „Tanztee“ am Donnerstag, dem 2. März. Eine Tageskarte kostet am Donnerstag und Freitag 5 Euro, am Sonnabend und Sonntag 9 Euro. Am Wochenende gibt es zudem ein Jugendticket für 5 Euro. Kinder unter zwölf Jahren kommen an allen Tagen kostenlos in die Messe. Besucher erhalten die Tickets an der Tageskasse, an der Vorverkaufskasse der Stadthalle sowie online.

Interessierte an Grill-Sauna kommen aus Bremerhaven

Viele der Besucher kommen am Eröffnungstag der 31. Ostseemesse aus Rostock. Manche hatten auch eine weitere Anreise. „Wir sind aus Bremerhaven angereist, diese Woche hatten wir zum Glück Urlaub“, erzählen Jörg Blumenberg und Mandy Precht. Gerade sitzen sie in einem Grillkota zusammen mit Thomas Kaack von Scandinavic Wood Art.

In der sogenannten Grillkota sitzen die Messebesucher Jörg Blumenberg (v. l.) und Mandy Precht aus Nordenham und lassen sich von Thomas Kaack über die Hütte beraten. © Quelle: Ove Arscholl

Von außen sieht das rundliche Haus fast aus wie eine Sauna. Beim Blick hinein überrascht ein Grill mitten in der Mini-Hütte. „Es wird nicht so heiß wie in einer Sauna. Aber durch die Hitze des Grills erwärmt sich die Hütte“, erzählt Thomas Kaack, der schon seit 15 Jahren zur Ostseemesse kommt. Das Paar aus Bremerhaven ist extra für den besonderen Grill, der bei 7500 Euro anfängt, angereist. „Wir wollen uns einen Grillkota in den Garten stellen.“

So geht das Programm auf der Ostseemesse weiter

Während Besucher Feinkost probieren, Schnäpse verköstigen oder auf dem Wackelboard Fett wegtrainieren, findet auf der Bühne ein buntes Programm statt. Freuen können sich Besucher auf den Tanztee mit Ready Teddies am Donnerstag, das Pasternack Trio am Freitag, Schlagerparty mit Danny Buller am Samstag oder die Modenschau mit Sybille Schult am Sonntag.

Franco Mauro verkauft italienische Lebensmittel – etwa Fenchelsalami. © Quelle: Ove Arscholl

Damit mehr Genießer ihre Salami kosten, sind Franco Mauro und seine Frau Nadia aus Kalabrien in Süditalien angereist. Ihre Salami, unter anderem aus Esel und Wildschwein, stellen sie auf ihrem Hof her und vermarkten die Produkte in Deutschland – das erste Mal auch auf der Ostseemesse.