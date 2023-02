Nach der Erstversorgung in der Ukraine werden verwundete Soldaten in den vier Maximalversorgern Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg behandelt. Experten rechnen mit einer Zunahme der Patienten, sollte sich der Krieg in den Westen der Ukraine verlagern. Dort sei die klinische Infrastruktur gegenwärtig noch weitgehend intakt.

Ukrainische Soldaten helfen einem verwundeten Kameraden in ein Evakuierungsfahrzeug an der Frontlinie in Bachmut.

Schuss-, Minen- oder Brandverletzungen: So viele ukrainische Soldaten wurden bisher in MV behandelt

Schwerin. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden in Kliniken von MV 31 kriegsverletzte und erkrankte ukrainische Soldaten behandelt. Zudem wurden zwei krebserkrankte Frauen aus der Ukraine in Kliniken von MV therapiert, für die aufgrund des Krieges in ihrem Heimatland keine adäquate Behandlung mehr möglich war, so Jörg Allrich, Leiter der zentrale Koordinierungsstelle für Intensivpatienten (ZKS) in Schwerin.

Die meisten Ukrainer – 19 – wurden im Schweriner Helios-Krankenhaus behandelt, jeweils sechs an den Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald sowie zwei in Neubrandenburg. Die kriegsverletzten Soldaten wiesen vor allem schwere Schuss-, Minen- oder Brandverletzungen auf. Große Herausforderung sei zudem die Keimbelastung der Soldaten.

Verwundete Soldaten werden nach Kleeblatt-Prinzip verteilt

Die Verteilung der Kriegsverletzten verläuft deutschlandweit in vier Regionen – die sogenannten Kleeblätter. Das Kleeblatt Nordost umfasst die Länder Niedersachsen, Bremen und Hamburg sowie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Hier kamen insgesamt 150 Ukrainer an.

Experten wie der Greifswalder Klinikprofessor Axel Ekkernkamp, der auch im Wehrmedizinischen Beirat das Bundesverteidigungsministerium mitarbeitet, rechnen mit einer Zunahme der Behandlungen, sollte sich der Krieg in den Westen der Ukraine verlagern, wo die klinische Infrastruktur gegenwärtig noch weitgehend intakt sei.

Drese: Versorgung ist ein „Gebot der Menschlichkeit“

Für Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ist die Versorgung ukrainischer Soldaten ein Gebot der Menschlichkeit. „Der russische Angriffskrieg bringt furchtbares Leid für die Menschen in der Ukraine. Unfassbare Verbrechen geschehen.“ Deshalb sei es für Bund und Länder selbstverständlich, medizinische Hilfe zu leisten und ukrainische Soldaten in unseren Krankenhäusern zu behandeln.

Deutsche Kliniken haben Ekkernkamp zufolge auch mit materieller und fachlicher Unterstützung geholfen, beispielsweise bei der Teleintensivmedizin oder der Behandlung von schweren Brandverletzungen. Dazu sei ein Trainingsprogramm für ukrainische Ärzte und Pflegekräfte aufgelegt worden.