﻿36. Deutsche Cocktailmeisterschaften in Heiligendamm gestartet

Heiligendamm. Geschüttelt, nicht gerührt, heißt es am 21. und 22. November bei den 36. Deutschen Cocktailmeisterschaften in Heiligendamm. Die Deutsche Barkeeper Union (DBU) veranstaltet zum ersten Mal die nationale Meisterschaft im schönen Grand Hotel an der Ostseeküste. Aus 80 Bewerbern haben sich acht Finalisten aus ganz Deutschland mit ihren kreativen Drinks an die Spitze gemixt. Am Dienstag entscheidet sich vor fachkundiger Jury, wer der beste Barkeeper Deutschlands ist. Die Teilnehmer haben ihre Cocktails alle selbst kreiert – und erzählen mit ihren Mixturen Geschichten. Von Hausbarkeeper und Barmanager Thomas Altenberger erhielten sie bereits einen Workshop über die Arbeit in einer Hotelbar. Am Dienstag wird das Finale live übertragen.

Neue Kreationen für den Gast

Einer der Teilnehmerinnen ist Anna Strokan. Die 26-Jährige aus Heiligenhafen gehört zu den jüngsten Finalisten. Vor fünf Jahren kam Anna aus der Ukraine für ihre Ausbildung nach Deutschland. Ihren Beruf in der Hotelbar „Käpt’ns Lounge“ in Heiligenhafen habe sie von Anfang an geliebt. Sie gehört jetzt schon mit ihrem Drink „Manhattan in Law“ zu den besten Barkeeperinnen Deutschlands. Ein Gast inspirierte sie zu ihrem Drink: „Ich bediente mal einen Mann, der war überzeugter Manhattan-Trinker“, sagt Anna. „An jenem Abend wollte er aber etwas mit Rum trinken.“ Die junge Frau wandelte den klassischen Cocktail aus amerikanischem Whiskey und rotem Wermut in eine Variante mit Rum und Espressolikör um. Herauskam ein Gewinner-Getränk, das sie am Dienstag der Jury vorstellen wird.

Anna Strokan (26) gehört zu den acht Finalisten der 36. Deutschen Cocktailmeisterschaft. Sie mixt mit ihrem Drink "Manhattan in Law" um den Titel. © Quelle: Bert Scharffenberg

Königliche Hochzeit auf der Zunge

Aus Köln ist Nicolas Spirgatis angereist. Der 27-Jährige mischt in der Bar „Al Salam“ kräftig mit. „Ich bin auf jeden Fall aufgeregt“, sagt der junge Mann vor dem sogenannten Ausmixen der acht Finalistendrinks. Sein Cocktail „Mariage Royal“ sei eine Hommage an die königliche Hochzeit zwischen Schottland und Frankreich. Nicolas wird versuchen, die Jury mit Scotch, Champagner und Lemon Curd, einer Zitronencreme, zu überzeugen.

Weiterbildung für Barkeeper

Christian Gentemann ist sogenannter „Head of Education and Community“ bei der DBU, das heißt er kümmert sich um Aus- und Weiterbildungsprogramme für Barkeeper. 15 Jahre lang stand er in verschiedenen Positionen hinter dem Tresen. „Irgendwann hat die Nacht aus der Perspektive des Arbeitenden ihren Reiz verloren“, sagt der 37-Jährige heute. Das Handwerk des Barkeepers liebe der gebürtige Herforder trotzdem noch. Bei der DBU kümmert er sich jetzt um Expertenworkshops zu den Themen Gründen, Verkosten oder Kreieren und den Austausch in der Community.

Tipp für Zuhause

Christian empfiehlt für Hobby-Mixer zu Hause: „Keep it simple“. Es einfach zu halten und nicht zu viele Zutaten zu verwenden, „nicht zu viel zu wollen“, sei der erste Ratschlag des erfahrenen Barmanns. Deshalb sei ein Getränk mit wenigen Zutaten immer die sichere Lösung. „Ich empfehle einen klassischen Whisky Sour. Der besteht aus Bourbon Whiskey, frisch gepresstem Zitronensaft und Zuckersirup.“ Die drei Komponenten werden kalt geschüttelt und ein einem großen Glas auf Eis serviert. „Ein einfacher Drink, der jedem gelingen sollte.“

Live-Übertragung der Meisterschaft am Dienstag

Am Dienstag ab 13 Uhr starten die acht Finalisten und mixen ihre Drinks. Eine fachkundige Jury, in der auch Hotelbarmanager Thomas Altenberger sitzt, wird die Cocktails nach Geschmack und Ausgewogenheit bewerten. Eine Centiliterzahl ist nicht vorgeschrieben und auch in der Kategorie des Getränks gibt es keine Einschränkung. Alle Zutaten müssen in einem Supermarkt erhältlich sein, Tee, Gewürze und Kräuter sind zugelassen. Die Deutsche Meisterschaft wird auch auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen.