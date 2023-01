﻿Nahverkehr für Kinder? Voll subventionieren!

Das 49€-Ticket kommt.. Doch das geht nicht weit genug, meint OZ -Chefreporter Michael Meyer. Warum Schüler, Azubis, Studenten, Rentner umsonst Bus und Bahn fahren sollten.

Schwerin. Krass – mit einem Ticket, das im Kreis Rostock für Jugendliche galt, soll man bald in München S-Bahn oder in Hamburg Fähre fahren dürfen. Mit dem MV-Ticket quer durch Deutschland. Und mit dem 49-Euro-Ticket sowieso – natürlich nur in Regionalbahnen und -bussen. Und was ist mit dem 9-Euro-Ticket, das Stralsund einführen will? Und mit all den anderen Angeboten in Kreisen, Städten, Regionen?