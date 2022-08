Vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligsten Hansa Rostock gegen Bielefeld sind der Polizei 17 Arminia-Fans mit frischen Verletzungen aufgefallen. Ermittlungen zufolge waren sie wohl an einer Schlägerei außerhalb des Stadions beteiligt.

Rostock. Das Fußball-Zweitligaspiel von Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld (2:1) am Sonnabend im Ostseestadion ist von der Polizei in Rostock mit mehr als 550 Beamten abgesichert worden. Die Polizei beklagte am Sonntag, dass Anhänger aus Bielefeld in der zweiten Halbzeit wiederholt Pyrotechnik gezündet hätten.

Ermittlungen gegen Bielefelder Fans