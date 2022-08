Wie entsteht eigentlich ein OZ-Live und wie landen Texte auf der Website? Beim Hoffest können die Besucher das und mehr bei einer Führung durch die Redaktion mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel erfahren. Wann die Führungen losgehen und was es sonst noch zu erleben gibt.

Rostock. Am Sonnabend ist es so weit: Die OSTSEE-ZEITUNG feiert ihr 70. Jubiläum. Anlässlich dieses runden Geburtstages haben die Leser die Möglichkeit, das OZ-Medienhaus kennenzulernen. Bei einem Rundgang um 11.30 bis 12.30 Uhr beziehungsweise um 15 bis 16 Uhr führt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel die Besucher durch die Räumlichkeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei können Sie bei laufendem Betrieb erfahren, wie die OZ-Redakteure arbeiten, wie Texte auf der Seite erscheinen oder auch wie ein OZ-Live entsteht. „Die Besucher können auch gerne ihre eigenen Ideen mitbringen“, sagt OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Auch Lob und Kritik seien ausdrücklich erwünscht. „Ich freue mich auf das Feedback der Leser“, unterstreicht Ebel, „uns interessiert schließlich auch, wie uns unsere Leserschaft sieht.“

Lesen Sie auch

Persönlicher Gruß erscheint auf OZ-Website

Neben den Führungen durch die Redaktion wird es außerdem verschiedene Live-Formate geben, unter anderem Interviews mit Leif Tennemann und Wolfgang Lippert. Bei einem OZ-Live aus der Gutenberg-Stube können Besucher außerdem das Studio kennenlernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch auf dem Hof erwartet die Besucher ein volles Programm: An einem Stand können Sie Ihren persönlichen Gruß an einen ihrer Liebsten eintippen – dieser erscheint dann auf der OZ-Website. Außerdem haben die Leser die Chance einen Reisegutschein zu gewinnen, dafür müssen sie nur einmal am Glücksrad drehen. Und für die Kinder ist ebenfalls gesorgt: Auf die Kleinen warten eine Hüpfburg und ein Clown. Und wenn sich der Hunger anmeldet, gibt es vom Grill, Pasta, Crêpes und Eis. Achtung: Wer die OZ-App auf dem Handy installiert hat, erhält ein Freigetränk.