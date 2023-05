Bauarbeiten an der A 19: Anschlussstelle Laage ab Montag gesperrt

Kulturtreff startet in die Saison

Der Kulturtreff-Verein in Richtenberg musste zwar sein Domizil am Markt verlassen, doch jetzt wird die Bühne am Kulturhaus aufgebaut. Und so kann der traditionelle Märchenmarkt auch diesmal wieder stattfinden. Die Kinder der Theatergruppe sind schon fleißig beim Proben.