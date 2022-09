﻿Darum zieht Herr Liu mit einem seltsamen Kinderwagen durch Warnemünde

Dr. Xian Sheng Liu (30) analysiert die Belastungen der Luft in Warnemünde mit Hilfe eines mobilen Messgeräts, welches in einem Fahrradanhänger für Kinder ist.

Rostock. Herr Liu kennt sich mittlerweile gut aus in Warnemünde. Mehrere Stunden am Tag schiebt der Zwei-Meter-Mann einen Fahrradanhänger, der aussieht wie ein Kinderwagen, durch das Seebad.

Stets geht der 30-Jährige die gleiche Runde: ein großer Bogen von der Mühlenstraße über die Parkstraße bis zum Kreuzfahrtterminal, dann über die Strandpromenade wieder zurück. Gut eine Stunde benötigt der gebürtige Chinese für die vier Kilometer, die er mehrfach am Tag zurücklegt. Zwischendurch muss er Akkus aufladen – für die technischen Geräte in seinem Wägelchen.

„Manchmal sprechen mich Passanten an, was ich da mache“, erzählt Xian Sheng Liu. Weil er kein Deutsch spricht, zeigt er dann einen Zettel vor. Darauf steht auf Deutsch, dass Liu Wissenschaftler ist und seine Kinderwagen-Touren Teil eines Forschungsprojekts der Bundeswehr-Universität München sind.

Helena Osterholz und Ralf Zimmermann stehen an einem Schlauchboot auf dem Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“ in Rostock (v.l.). © Quelle: Martin Börner

Der Kinderwagen steckt voller Messgeräte. Mit ihnen zeichnet Liu vier Tage lang ein Profil der Warnemünder Luft auf. Autoabgase in der Hauptverkehrszeit, Schiffsdiesel von Kreuzfahrtschiffen, die den neuen Landstromanschluss noch nicht nutzen können und abends Zigaretten von den Bars. „Wir erstellen ein Feinstaubprofil für Warnemünde“, sagt Thomas Adam, Professor an der Münchner Bundeswehr-Universität und Lius Chef. Es geht darum, herauszufinden, welche Schadstoffe wann gehäuft auftreten, um welche Uhrzeit die Luft besonders sauber ist und wann weniger.

Forschung zu Wasser, an Land und in der Luft

Wissenschaftler nehmen die Schiffsabgase auf und an der Ostsee unter die Lupe – an Land, zu Wasser und in der Luft. Diesen Donnerstag startet das Rostocker Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“ vom Fischereihafen aus zu einer Testfahrt auf der Ostsee. „Ein Ziel ist, zu testen, wie die Messgeräte auf hoher See funktionieren“, sagt Fahrleiterin Helena Osterholz vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde.

Das Forschungsschiff Elisabeth Mann Borgese in Rostock. © Quelle: Martin Börner

Aus Rostock, Prag und München kommen die beteiligten Forscher, Herr Liu und sein Messegeräte-Kinderwagen sind eine Art Parallelprojekt. Wenn alle Messgeräte korrekt arbeiten, startet die „Elisabeth Mann Borgese“ nächstes Jahr erneut zu einer längeren Reise, um Schiffsabgase auf der Ostsee zu untersuchen. Zwei Wochen lang will die „Borgese“ in der Kadetrinne liegen, eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt, und die Sensoren tief in die Abgas-Wolken der vorbeifahrenden Frachter und Tanker hängen. Sogar ein kleiner Zeppelin ist an Bord und wird in der Abgas-Fahne von Schiffen fliegen, um Messdaten aufzunehmen.

Schadstoffe aus Abgasen gelangen in die Nahrungskette

Die Abgase tragen zur Meeresverschmutzung bei. Die darin enthaltenen Schadstoffe lagern sich auf der Wasseroberfläche ab, gelangen auf den Meeresboden und lagern sich im Sediment ab. „Für Fische sind die Umweltgifte schädlich“, sagt Osterloh. Über die Nahrungskette reichern sie sich an und gefährden früher oder später auch Menschen, die Fisch oder andere Meeresprodukte essen. Die Warnemünder Meeresforscher wollen herausfinden, woraus die giftigen Abgas-Bestandteile bestehen, wie genau sie in die Ostsee gelangen, wie sie sich dabei verändern, beispielsweise durch die UV-Strahlung des Sonnenlichts.

Bei ihrer Arbeit hilft – neben dem Zeppelin – extrem genaue und teure Messtechnik aus dem Labor von Ralf Zimmermann. Der Chemie-Professor von der Uni Rostock ist mit einem Massenspektometer an dem Projekt beteiligt, das in der Luft einzelne Partikel bestimmter Stoffe nachweisen kann. Diese Genauigkeit gilt als ziemlich einzigartig weltwelt. „Schiffsabgase sind ein großes Problem für die menschliche Gesundheit“, sagt Zimmermann. Lungenkrankheiten wie COPD, Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen können durch die darin enthaltenen Luftschadstoffe und Partikel ausgelöst oder verstärkt werden.

Schweröl-Verbot brachte weniger als erhofft

Seit einigen Jahren darf das besonders dreckige Schweröl nur von Schiffen mit Abgasreinigung, sogenannten Scubbern, eingesetzt werden. Deren Wirkung ist begrenzt. „Die Schwefeldioxid-Emissionen, die die Scrubber zurückhalten, sind nicht das Problem“, sagt Zimmermann. Die gesundheitlichen Wirkungen des Schwefeldioxids sind gering. Viel gefährlicher seien die kleinen, tief einatembaren Feinstaubpartikel, die giftige Substanzen wie Ruß oder Metalle enthalten.

Ralf Zimmermann an dem von ihm entwickelten Sensor zur Analyse der Luft. © Quelle: Martin Börner

Der Chemiker entwickelt seit vielen Jahren ausgefeilte Messgeräte, um solche Stoffe aufzuspüren. Auf seine Initiative entstand vor zehn Jahren die Uni-Ausgründung „Photonion“. Das Rostocker Non-Profit-Unternehmen beschäftigt mittlerweile acht Mitarbeiter, seine Messgeräte werden unter anderem von amerikanischen Kaffeeröstereien eingesetzt. Alles was die Firma an Gewinn macht, wird in neue Stellen und Forschungsmittel investiert.

Professor Adam von der Bundeswehr-Uni arbeitet daran, wo sich die Rostocker Technik noch einsetzen lässt, etwa an Flughäfen, um Drogen oder Sprengstoffe zu „erschnüffeln“. Als 2018 am Rostocker Warnow-Ufer ein Schrotthandel brannte, waren die Münchner Forscher zufällig gerade mit ihren Geräten in Rostock unterwegs. Sie stellten eine extrem hohe Bleikonzentration in der Luft fest, die den Behörden gar nicht aufgefallen war.