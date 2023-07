Abiturfeiern 2023 in MV im Überblick: Die schönsten Bilder und Videos

Rostock. Mehr als 5000 Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern haben in den vergangenen Wochen ihre Abiturprüfungen hinter sich gebracht. Die Zeugnisausgaben und die Abibälle waren zuletzt der krönende Abschluss der in der Regel zwölfjährigen Schulzeit.

Von Nordwestmecklenburg bis Usedom hat die OZ die Feierlichkeiten begleitet und mit Text, Fotogalerien und Videos berichtet. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt.

Abiball in Grevesmühlen

Am Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg haben 58 junge Frauen und Männer ihren Abschluss gefeiert. Der Jahrgang konnte eine Gesamtdurchschnittsnote von 2,3 aufweisen. Mehr als ein Dutzend Absolventen schloss mit einer 1 vor dem Komma ab.

Abibälle in Wismar und Umgebung

In Wismar haben am Geschwister-Scholl-Gymnasium in diesem Jahr 56 Zwölftklässler ihr Abitur gemacht. Am Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium legten 75 Schülerinnen und Schüler die Hochschulreife ab. An beiden Häusern gab es die Bestnote 1,0.

Gefeiert wurde auch bei den Absolventen der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „Tisa von der Schulenburg“ in Dorf Mecklenburg. Hier wurden 34 Jugendliche ins Berufs- oder Universitätsleben entlassen.

Am Gymnasium Am Sonnenkamp in Neukloster schafften in diesem Jahr 46 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung und feierten das in der Stadthalle.

Abibälle in und um Rostock

In der Hansestadt Rostock haben Hunderte Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis zur Hochschulreife entgegengenommen. Die OZ zeigt Abitur-Bilder aus 19 Schulen der größten Stadt des Landes.

Im Landkreis Rostock haben Jugendliche unter anderem am Gymnasium Friderico-Francisceum in Bad Doberan, an der Freien Schule in Rerik, am Gymnasium Sanitz oder an der Europaschule Rövershagen ihr Abitur abgelegt.

Abiball in Ribnitz-Damgarten

Das Ribnitz-Damgartener Richard-Wossidlo-Gymnasium hat in diesem Jahr 51 Absolventen gezählt. Eine Schülerin aus Damgarten wurde für ihr Abiturzeugnis gleich mehrfach ausgezeichnet.

Abiball in Velgast

Gefeiert haben auch die Absolventen des Fachgymnasiums Velgast. Hier wurde nicht nur der aktuelle Jahrgang verabschiedet, gleichzeitig wurde das 30-jährige Bestehen des Fachgymnasiums begangen.

Abiball in Bergen auf Rügen

Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen auf Rügen verabschiedete 77 Schülerinnen und Schüler ins Studiums- oder Arbeitsleben. Der Jahrgangsbeste ist dabei auch U-18-Vize-Europameister im Schach.

Abibälle in Wolgast und auf Usedom

Insgesamt 127 junge Frauen und Männer haben ihren Abschluss in Wolgast, Zinnowitz und Heringsdorf gemacht. Das Wolgaster Runge-Gymnasium feierte in der Sporthalle der Herzogstadt, die Freie Schule Zinnowitz im Hotel „Seerose“ in Kölpinsee. Die Europäische Gesamtschule Ahlbeck tanzte zum Abschluss im Kaiserbädersaal in Heringsdorf.

