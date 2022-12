﻿Adoptionsvermittlerin seit 26 Jahren: Rostockerin entscheidet, wer ein Baby bekommt – und wer nicht

Karin Fakhouri trifft Familienentscheidungen für ein ganzes Leben: Mehr als 100 Adoptionen hat die Vermittlerin aus Rostock begleitet. Die Sozialpädagogin spricht über Rabenmütter, die keine sind, Tränen im Job und was passiert, wenn die leibliche Mutter ihr Baby zurück möchte.

Rostock. Wenn bei Karin Fakhouri das Telefon klingelt, stehen oft lebensweisende Entscheidungen an. An diesem Morgen ist eine Dame vom Südstadtklinikum dran. „Wir haben eine Frau, die gerade ein Mädchen geboren hat, das sie zur Adoption freigeben möchte.“ Es ist der Moment im Leben vieler kinderloser Paare in MV, auf den sie hoffen und teilweise Jahre warten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karin Fakhouri ist eine von vier Adoptionsvermittlerinnen in Rostock, zuständig für die Stadt und den Landkreis. Die 64-Jährige und ihre Kolleginnen sind für viele die letzte Hoffnung, überhaupt ein Kind zu bekommen. Die blonde Frau mit den freundlichen Augen sagt, wer adoptieren darf, welches Kind zu welchem Paar passt, aber eben auch, wer kein Kind bekommt.

„Manchmal wenn ich abends zu Hause bin, fühlt sich dieser Job an wie eine schwere Bürde“, gesteht die dreifache Mutter, sagt aber auch, ihr ganzes Herz stecke in diesem Beruf. Wenn sie und ihre Kolleginnen wieder eine Familie glücklich machen konnten, durchleben sie „ein großartiges Gefühl“.

16 Rostocker Paare oder Alleinstehende warten auf ein Kind

Die aktuellen Zahlen im Raum Rostock sagen: Die Chancen standen schon besser. 2015 und 2016 gab es elf abgeschlossene Adoptionen, 2021 waren es sechs – bei zwölf Bewerbern. In diesem Jahr wurden nur zwei Kinder von ihren Eltern freigegeben. 16 Paare oder Alleinstehende warten allerdings auf ein Kind und sieben weitere sind in der Prüfphase. Das war mal anders. "Nach der Wende haben wir viele Kinder vermittelt, durch den Umbruch und die Arbeitslosigkeit trafen mehr Menschen diese Entscheidung. Die Zahl der Adoptivbewerber und der freigegebenen Kinder war ausgewogen." Heute sei es schwieriger für Bewerber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Kind zur Adoption freigeben – eine Entscheidung aus Liebe?

Dabei sei die Adoption eine gute Möglichkeit, einem Kind ein Leben bei Menschen, die sich sehnlichst Nachwuchs wünschen, zu ermöglichen. Als Problem sieht Karin Fakhouri das Stigma der vermeintlichen Rabenmutter. Eine Frau, die ihr Kind weggibt, sei in der Gesellschaft ein absolutes No-Go. „Die wenigsten verstehen, dass es von großer Verantwortung zeugt, diese Entscheidung im Interesse des Kindes zu treffen. In den meisten Fällen geschieht es aus Liebe“, betont sie. Die Adoption sei eine Chance für das Kind, in Liebe und Geborgenheit aufzuwachsen. Gerade im Hinblick auf immer wieder tot aufgefundene Neugeborene.

Rostockerin vermittelte mehr als 100 Kinder

Wie viele Kinder genau sie schon vermittelt hat, weiß die Sozialpädagogin nicht. Es sind weit über 100. Viele begleitet sie schon seit den 90er Jahren. „Wir sind oft das Bindeglied zwischen den leiblichen Eltern und den Adoptivfamilien.“ Mehr als 100 Fotos lachender Kinder und schlummernder Babys zieren die Wände ihres Büros.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Karin Fakhouris Büro hängen Hunderte Fotos von schlafenden Babys und lachenden Kindern – zu jedem Fall weiß sie eine Geschichte zu erzählen. © Quelle: Virginie Wolfram

Sie zeigt auf das Foto zweier Mädchen im Alter von zehn und zwölf Jahren. Sie sind von derselben Mutter zur Adoption freigegeben worden. Die unfassbare Geschichte: Die Frau hat vier Kinder und ist wieder schwanger. Sie hadert mit sich, will aber das Kind nicht behalten aus Sorge, es finanziell nicht zu schaffen. Das Mädchen bekommt eine Adoptivfamilie im Raum Rostock. Ein Jahr später bringt die Frau ein weiteres Kind zur Welt – aber diesmal behält sie es. Ein Trostkind, vermutet Karin Fakhouri. Noch ein Jahr später steht sie wieder in der Vermittlungsstelle – erneut schwanger. „Sie wollte, dass ihr Kind, das sie weggegeben hat, nicht allein ist“, schildert die Vermittlerin. Das Drama geht gut aus: Die Adoptivfamilie ist bereit, das zweite Mädchen ebenfalls zu nehmen. Laura und Julia wachsen gemeinsam auf, sind heute um die 30 Jahre alt.

Offen mit Adoptionen umgehen

Im Büro der Vermittlerin stehen einige Kinderbücher mit Titeln, wie beispielsweise „Mama, war ich auch in deinem Bauch?“. Aufklärung ist wichtig. Familien, die ein Kind bekommen, sollten bereit sein, ihren Nachwuchs möglichst früh über die Adoption aufzuklären, um ein späteres Trauma zu verhindern. „Zu mir kamen viele Erwachsene, die es erst spät erfahren haben und nun ihre leiblichen Eltern suchten. Sie sagten oft: ‚Ich habe immer gespürt, dass da etwas ist.‘“

Potenzielle Adoptiveltern werden in einem Seminar darauf vorbereitet und wenn es so weit ist, mindestens ein Jahr lang intensiv begleitet. „Am besten ist es, von Beginn an offen mit der Geschichte des Kindes umzugehen. Denn diese Kinder tragen einen Rucksack mit vielen Steinen drin. Aufgabe der Eltern ist es, ihn ein bisschen leichter zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Suche nach den „am besten geeigneten Eltern“

Ein Anruf wie der aus der Südstadtklinik, er kann jeden Moment kommen. Die Adoptionsvermittlerin klärt erst die leibliche Mutter auf, hakt nach, ob es keinen anderen Weg gibt, beispielsweise mit möglichen Hilfen zur Erziehung durch das Jugendamt, recherchiert die Lebensumstände und gesundheitliche Bedingungen.

Ist das keine Lösung, dürfen die wartenden Paare hoffen. Karin Fakhouri geht dann alle Paare durch, für die sie gerade ein Baby sucht. Welche Eltern passen am besten zu dem Kind? Denn es gehe nicht ums Einkommen oder wer am längsten wartet, sondern darum, "die am besten geeigneten Eltern" zu finden. Die Jugendamtsmitarbeiterin sagt: "Ich entscheide das immer mit meinen Kolleginnen gemeinsam."

Auch die leibliche Mutter darf mitreden. Sieht sie ihr Kind in der Stadt oder auf dem Land aufwachsen? Hat sie Namenswünsche? Soll es Geschwister geben? Möchte sie Kontakt zur Adoptivfamilie halten? „Es kam auch vor, dass die leiblichen Eltern gesagt haben, sie wollen keine Polizisten oder Anwälte.“ Der Wunsch werde respektiert.

Rostocker Sozialpädagogin: Wann eine Adoption abgelehnt wird

Wenn Karin Fakhouri entschieden hat, kommt ihr Lieblingsmoment: der Anruf bei den Adoptivbewerbern. „Ich spüre davor ein unbändiges Kribbeln vor Freude, weil ich weiß, dass sie überglücklich sein werden, diese Nachricht zu hören.“ Denn manche warten schon lange.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Paare werden für eine Adoption auch in der Eignungsprüfung abgelehnt. „Wenn mir jemand im Gespräch sagt, ein Satz heißer Ohren hat noch keinem geschadet, bekommt er von uns kein Kind“, betont sie. Und wenn die Partnerschaft zweier Menschen offensichtlich zerrüttet sei, käme eine Adoption nicht infrage. Das mitzuteilen, sei schwer.

Adoption: Wenn es sich die leibliche Mutter anders überlegt

Die schlimmsten Momente sind für Karin Fakhouri aber andere. Es komme vor, dass es sich die leibliche Mutter noch mal anders überlegt. Dafür hat sie rechtlich gesehen genau acht Wochen nach der Geburt des Kindes Zeit. Für die Adoptivpflegeeltern bedeutet das, dass sie ihr heiß geliebtes Baby, auf das sie lange warten mussten, zurückgeben müssen. „Eine schreckliche Situation. Wenn ich anrufen muss, um das mitzuteilen, bin ich kaum fähig, den Hörer zu heben. Aber ich kann da leider gar nichts tun. So will es das Gesetz“, sagt die Rostockerin.

Die Übergabe des Babys geschieht in der Adoptionsvermittlungsstelle. Die Adoptiveltern können sich in einem Raum verabschieden, geben ihrem Baby Kuscheltiere und Abschiedsbriefe mit. Viele Tränen fließen. „Ich weine oft mit ihnen“, sagt Karin Fakhouri. Dann wird das Kind ins andere Zimmer gebracht. Dort herrscht unbändige Freude, das Baby wiederzusehen. „Für beide Seiten empathisch und eine Stütze zu sein, ist eine Zerreißprobe“, sagt die 64-Jährige.

Rostocker Adoptionsvermittlerin geht in Rente

Für Karin Fakhouri ist dieses spannende Berufsleben nun zu Ende, denn sie geht am 1. Januar 2023 in Rente, freut sich auf Zeit mit ihren drei Kindern und sechs Enkeln. Der Abschied von all „ihren“ anderen Familien fällt ihr schwer. Aber die Adoptionsvermittlerin sagt: „Es wird mit 64 Jahren Zeit für einen neuen Lebensabschnitt und ich gebe mit einem guten Gefühl den Staffelstab an meine jüngeren Kolleginnen weiter.“