﻿Älteste Rostockerin wird 110: Das ist ihr Geheimnis für ein langes Leben

Warnemünde. „Zum Friseur bin ich gar nicht mehr gekommen“, sagt Gertrud Blohm und lächelt entschuldigend. Ihr weißes kurzes Haar macht deshalb, was es will. Genau wie Rostocks älteste Einwohnerin auch. Mit 110 Jahren muss man schließlich niemandem mehr etwas beweisen. Obwohl Gertrud Blohm natürlich dennoch auf sich achtet. „Aber ich habe mein Leben immer so gelebt, wie ich es wollte“, sagt sie angesichts ihres Ehrentages am Mittwoch. Die Bilanz bis zum jetzigen Zeitpunkt fällt deshalb auch positiv aus: „Es war alles gut so, wie es ist. Ich hätte nichts ändern wollen“, sagt die Warnemünderin.

Als junge Frau sei die gebürtige Bützowerin ins Ostseebad gekommen, um bei Bäckereibesitzern im Verkauf und im Haushalt zu helfen. „Beim ersten Blick in die enge Alexandrinenstraße dachte ich noch, dass es mir hier sicher nie gefallen wird. Aber ich habe mich schnell eingelebt“, sagt Gertrud Blohm. Daran hatte auch die Liebe zu ihrem Mann Arnold großen Anteil. Gemeinsam mit ihm zog sie erst in die Gewettstraße und später in Warnemündes erste Reihe. „Von unserer Wohnung aus hatte man den schönsten Blick auf die Ostsee“, erinnert sie sich. Durch Eigenbedarf des Eigentümers musste sie raus, konnte aber wenigstens in einer anderen Wohnung des gleichen Hauses bleiben. Heute hängt der Ausblick von früher als großes gerahmtes Bild an der Wohnzimmerwand. Am Strand sei sie früher regelmäßig gewesen. „Dabei kann ich gar nicht schwimmen“, sagt sie, nur um bei dieser Erinnerung selbst kurz zu stutzen. „Warum habe ich das eigentlich nie gelernt?“

Aus Nachbarn wurden Freunde

Lange hält sich Gertrud Blohm mit dieser Frage aber nicht auf. 110 Jahre Leben sind schließlich viel zu erzählen. Zum Beispiel darüber, dass sie kurz nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1978 neue Nachbarn kennenlernte. Und dass diese Freundschaft zur Familie Hackl bis heute anhält. Das Ehepaar kümmert sich regelmäßig um die kinderlose Jubilarin. „Er kommt jeden Früh nach mir schauen“, sagt Gertrud Blohm. Oft ist sie dann noch gar nicht aufgestanden. „Denn ich bin eine Nachteule – das war ich schon als Kind“, erzählt sie.

Früher habe sie in jeder freien Minute gelesen, am liebsten Romane. Weil die Augen aber jetzt nicht mehr so gut funktionieren, hole sie sich Informationen nun aus dem Fernsehen. „Bei den Nachrichten schalte ich immer ein.“ Und Krimis – die schaut Gertrud Blohm am liebsten. Aber auch Sport; Formel 1 oder Fußball, „aber nur wenn die Nationalmannschaft spielt“. Boxen mag sie auch. An der Wohnzimmerlampe hängen noch Original-Handschuhe von Boxer Jürgen Brähmer. Der war zum 107. Geburtstag gemeinsam mit Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bei ihr zu Besuch. „Den Bürgermeister mochte ich gerne. Aber nu isser ja weg“, fasst Gertrud Blohm die aktuelle Lage an der Stadtspitze ganz pragmatisch zusammen.

Jubilarin hätte aufs Feiern verzichtet

Weil sie seit Jahren schon die älteste Hansestädterin ist, gibt es auch offizielle Glückwünsche von der Hansestadt und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Gertrud Blohm ist das alles nicht so wichtig. „Ich hätte auch nichts gemacht“, sagt sie mit Blick auf ihren Geburtstag. Doch so ein hohes Alter möchte mindestens ein bisschen gefeiert werden. Also kommen das Ehepaar Hackl, die Nachbarn Hille, Pastor Moritz und Maria und Thomas Mrosk, ihre engen Freunde aus Papenburg. „In Gesellschaft trinke ich auch gerne mal einen Sekt. Alleine schmeckt der ja nicht“, sagt Gertrud Blohm und der Schalk blitzt in ihren müden Augen. Ein Gläschen ab und an ist aber nicht das Einzige, was sie sich gönnt. „Die Zigaretten schmecken auch noch“, sagt sie. Entgegen der weitläufigen Meinung hätte ihr das Rauchen auch nicht geschadet. „Der Arzt war da, Herz und Lunge sind in Ordnung“, weiß Wolfgang Hackl zu berichten.

Gertrud Blohm mit einem Bild ihrer Eltern – Anna und Johann Bossow © Quelle: Frank Söllner

Beim Essen dagegen könnte Gertrud Blohm ruhig mehr zulangen. Schmal ist Rostocks älteste Einwohnerin. Dreimal am Tag kommt der Pflegedienst und macht ihre Mahlzeiten. „Die richten meine Stulle an und sind dann wieder weg“, erzählt Gertrud Blohm. Richtig Hunger habe sie gar keinen mehr. Mittlerweile merke sie auch, wie die Kräfte schwinden. „Aber ich wollte immer 110 Jahre alt werden – und das habe ich ja nun auch geschafft“, sagt sie stolz. Ihr Mann sei noch vor Erreichen der Rente gestorben, die Mutter mit 67, der Vater schon mit 34 verunfallt. Auch ihr einziger Bruder Walter sei jung gestorben.

Langes Arbeitsleben hat jung gehalten

Warum sie ein so hohes Alter erreicht hat, kann Gertrud Blohm selbst nicht genau begründen. Ein Rezept dafür habe sie nicht. „Im Spaß sagt sie manchmal, dass es geholfen hat, dass sie so lange schon allein lebt“, erzählt Wolfgang Hackl augenzwinkernd. Eines fällt Gertrud Blohm aber doch ein: „Man sollte lange in Arbeit bleiben – das frühe Aufhören ist nicht gut.“ Ihr selbst habe das lange Berufsleben Spaß gemacht. Vor dem Krieg sei sie als Sekretärin bei den Arado Flugzeugwerken tätig gewesen. „Als dann dort alle entlassen wurden, war ich kurz zu Hause. Danach habe ich bei der Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei als Sekretärin gearbeitet“, erinnert sich die Jubilarin. Und das immerhin bis zu ihrem 76. Lebensjahr. Auch dann hörte sie nur auf, weil eine jüngere Kollegin, die auch eine Freundin war, in den Ruhestand gehen wollte.

Dieses lange Arbeitsleben sei ihr wichtig und sicher gut für Geist und Körper gewesen. Ersterer ist heute noch fit. „Ich vergesse auch so leicht nichts“, sagt Gertrud Blohm. Nur der Körper mache ihr langsam Sorgen. „Schmerzen habe ich keine, aber mein Gehör hat nachgelassen. Schlimm, dass ich nun immer alles nachfragen muss“, sagt sie bedauernd. Dass sie selbst für Außenstehende beeindruckend fit und damit für manche auch ein Vorbild ist, scheint die Jubilarin nicht zu merken.

Gibt es in solch einem hohen Alter denn noch Wünsche? „Ja, einen“, sagt Gertrud Blohm. „Dass ich mich wohlfühle. Ansonsten habe ich ja alles, was ich brauche.“ Zum Abschied hat sie aber auch noch eine Bitte an den Besuch: „Drücken Sie mal die Daumen, dass ich die 111 noch schaffe und wir uns in einem Jahr wiedersehen.“