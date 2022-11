﻿Junger deutscher Film beim 16. Festival in Ahrenshoop – das ist geplant

Der Disney-Konzern kauft das bisher unter dem Namen „Global Dream“ bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar. Die hauseigene Reederei Disney Cruise Line will es am Standort Wismar unter ihrer Regie von Experten der Meyer Werft fertigbauen lassen. Eine gute Nacht für die Werftarbeiter in der Transfergesellschaft