﻿Aktion „Camper des Jahres“: Familie aus Mecklenburg sichert sich Startplatz

Sicher im Urlaub auf vier Rädern

Christian Henning und seine Lebensgefährtin Daniela Ritter gehen mit Sohn Dustin in ihrem drei Jahre alten Wohnmobil regelmäßig auf Tour. Sie freuen sich auf den Start beim Wettbewerb „Camper des Jahres" in Rostock.

Die OZ und der ADAC suchen den „Camper des Jahres“. Der Wettbewerb findet am 1. Juli in Rostock statt. Zehn Teilnehmer gehen an den Start. Der Sieger des Vorentscheids fährt zum Finale nach Düsseldorf. Christian Henning aus Stralendorf konnte sich bereits einen Startplatz sichern.

