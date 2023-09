﻿Alarm-Stimmung beim Ernährungsgipfel in MV: Jedes vierte Unternehmen denkt ans Aufhören

Rostock. Die Ernährungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern funkt SOS. Beim 6. Norddeutschen Ernährungsgipfel am Donnerstag kamen in Warnemünde 200 Experten und Unternehmer zusammen. Das Fazit: So kann es nicht weitergehen. Die Stimmung in der Ernährungsbranche sei katastrophal. Die Mindestlohnanhebung im Dezember, hohe Energiepreise, eine ab Dezember stark steigende Lkw-Maut sowie Billigprodukte aus dem Ausland stellen viele Betriebe vor existenzielle Probleme, wie die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft MV (AMV) warnt. „Viele Unternehmen stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagte AMV-Präsident Tobias Blömer, Inhaber von Rostock Wurst.

Blömer sagt: „Auch wir kämpfen mit Problemen. Wir sind ein gesundes Unternehmen. Das wird ein ganz schweres Jahr. Dass wir profitabel arbeiten und Geld verdienen, das wird kaum möglich sein. Aber wir sind konservativ als Familienunternehmen und werden die Krise überstehen. Unsere 250 Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen.“

„In diesem Land verliert man die Lust am Unternehmertum!“

Auch Armin Kremer, Inhaber von Mecklenburger Landpute mit 260 Mitarbeitern in Severin, schimpft über steigende Ausgaben: „Konkret ist es bei uns das Thema Energie. Dann geht es weiter mit den irrsinnigen Erhöhungen wie der CO2-Steuer ab Dezember.“

Kremer sagt: „Das können wir nicht kompensieren. Wirtschaft spielt doch keine Rolle mehr. Das, was diese Politik vorgibt, ist totale Idiotie. Jeder vierte Betrieb denkt ans Aufhören. In diesem Land verliert man die Lust am Unternehmertum.“

Matthias Westerfeld, Gründer und Inhaber der Käsemanufaktur Müritz in Bollewick mit 13 Mitarbeitern, sagt: „Es ist schwierig, Mitarbeiter zu bekommen. Die Bürokratie in diesem Land ist ein totaler Hemmschuh. Es gibt keine Planungssicherheit. Und auch für die Käseherstellung benötigen wir Energie.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Inflation, der Ukraine-Krieg, gestiegene Rohstoff- und Energiepreise, fehlende Arbeitskräfte, zögerliches Kaufverhalten, unzureichende Kompensation der Kosten durch Preisanpassungen am Markt: Die Einschätzung der Geschäftslage ist laut einer aktuellen Umfrage alarmierend.

Jedes zweite Unternehmen gab an, dass die Erträge im Vergleich zum Vorjahr gesunken seien, obwohl 36 Prozent der Firmen ein Umsatzplus verzeichnen. Eine Weitergabe der Produktionskosten gelang 37 Prozent der Firmen nicht. Die Preis-Verhandlungen mit dem Lebensmittel-Einzelhandel gestalte sich schwierig. Die Zahl der Beschäftigten ist bei 24 Prozent der Unternehmen gesunken. Jedes vierte Unternehmen beschäftigt sich gar mit dem Verkauf der Firma.

