﻿Algenteppiche an der Ostsee: Seebäder müssen Naturphänomene normalisieren

Rostock. Es war am Wochenende voll – an und in der Ostsee. Bloß ein kleiner Abschnitt in Hohe Düne lockte nur wenige (Bade-)Gäste an. Dort türmen sich seit Tagen Algen und Seetang. Wer baden will, muss einen dicken Teppich überwinden.

Gerade für die Besucher der Yachthafenresidenz, denen die Strandkörbe an besagtem Abschnitt zur Verfügung stehen, ärgert das. Immerhin haben sie den Strand vor der Tür, aber ekeln sich vor den stinkenden Massen. Auch an Stränden auf Rügen werden ordentlich Algen und Seetang angespült.

Algen sind nervig, Möwen aber auch – na und?

Viele stören sich daran – verständlicherweise. Immerhin ist der Urlaub an der Ostsee teuer, gerade in ausgeschriebenen Seebädern erwarten Touristen saubere Strände. Dabei sind jene voller Algen nicht unsauberer als andere, sofern es sich nicht um giftige Blaualgen handelt. Sie gehören zur Natur, zur Ostsee – wie Fischbrötchen klauende Möwen oder Quallen im Wasser.

Der Algenbestand in diesem Jahr ist nicht höher als sonst. Stürme können die angespülten Massen wieder wegspülen. Die Natur reguliert sich – wie so oft – ohne menschliches Eingreifen. Wer sich vor den Algen und dem Geruch ekelt, kann andere Strandabschnitte besuchen.

Um ihr Image zu wahren, können Seebäder beginnen, die angespülten Algen zu normalisieren. Wenn nicht, müssen sie doch regelmäßig Bagger anrollen lassen, die die Teppiche beseitigen.

